Nie wieder selbst Staub saugen und wischen – smarte Saugrobotern wie die Roombas und Braavas von iRobot machen's möglich. Bei MediaMarkt könnt ihr beim Kauf der Saugroboter derzeit ordentlich sparen. Wir zeigen euch drei Top-Modelle, die sich besonders lohnen.

Saugroboter: Überblick und Preise der praktischen Helfer Facts

iRobot Roomba j7 (+) im MediaMarkt-Angebot

Mit dem iRobot Roomba j7 könnt ihr nicht nur auf nervige Staubbeutelwechsel und Kabelziehen verzichten, sondern das Staubsaugen sogar ganz dem smarten Saugroboter überlassen. Der iRobot Roomba j7 lässt sich nämlich bequem so einstellen, dass euer Zuhause auch dann gereinigt wird, wenn ihr beispielsweise beim Einkaufen oder bei der Arbeit seid. Besonderer Vorteil dabei: Dank App-Steuerung lässt sich der Saugvorgang jederzeit flexibel starten oder für bestimmte Zeitfenster programmieren. Wer bereits mit dem Saugroboter liebäugelt, findet das passende Angebot aktuell bei MediaMarkt für 749 Euro.

iRobot Roomba j7 Saugroboter

Die etwas mehr ausgestattete Variante bekommt ihr alternativ mit dem iRobot Roomba j7+ und ausgeklügeltem 3-Stufen-Reinigungssystem. Damit kann der Saugroboter selbst hartnäckigen Schmutz lösen und sofort entfernen – egal ob auf Hartholzböden, Parkettböden und Teppichen oder Böden mit Tierhaaren. Wie beim j7-Modell lässt sich auch hier der iRobot Roomba j7+ via App steuern oder via Google Assistant und Alexa per Sprachbefehl bedienen.

Der große Unterschied zum kleineren j7-Modell: Ihr bekommt die Clean Base als eine automatische Absaugstation bereits mit dazu. Damit entleert sich der Auffangbehälter bis zu 60 Tage lang in einen eigenen Beutel, der Staub- und Schmutzpartikel einschließt. MediaMarkt hat auch hier das passende Angebot inklusive Versand für 999 Euro.

Mehr Details im Überblick:

2.000 mAh Akku

75 Minuten maximale Betriebsdauer

Hochleistungsfilter (inklusive Ersatzfilter)

1 × Ersatzkantenbürste

2 × AllergenLock-Beutel

Universal-Gummibürsten

iRobot Roomba j7+ Saugroboter

100 Euro auf Saugroboter bei MediaMarkt sparen

Einen echten Schnäppchen-Hit unter den Saugrobotern sichert ihr euch alternativ mit dem iRobot Braava 390t für reduzierte 249,99 Euro statt 349,99 Euro bei MediaMarkt. Besonderer Clou bei diesem Modell: Der Braava 390t hat eine Wischfunktion bereits integriert – das bedeutet, ihr entscheidet, ob eure Böden von Staub entfernt oder auch frisch gewischt werden sollen. Dafür muss lediglich ein herkömmliches Reinigungstuch eingesetzt und der Wassertank befüllt werden. Anschließend fährt der iRobot Braava 390t in einem speziellen Bewegungsmuster vor und zurück, um festsitzende Flecken und Verunreinigungen zu beseitigen.

Zu den weiteren Details zählen:

2.000 mAh Akku

240 Minuten maximale Betriebsdauer

Geeignet für Hartholzböden

Duale Multi-Boden-Bürsten

1 × Pro-Clean Durchlaufaufsatz

1 × Turbo-Ladestation

Schnellade-Funktion

inklusive 1 × Mehrzweck-Reinigungstuch

inklusive 2 × Mikrofaser-Trockenwischtücher

inklusive 2 × Mikrofaser-Feuchtwischtücher

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).