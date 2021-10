Wer auf der Suche nach einem SIM-only-Handytarif ist und ganz nebenbei auch noch einen neuen Fernseher gebrauchen kann, sollte derzeit bei o2 vorbeischauen. Dort bekommt ihr als Zugabe zum „Free M“-Tarif mit 20 GB LTE/5G-Datenvolumen einen 55 Zoll Smart-TV von Xiaomi inklusive passender Lautsprecher. GIGA verrät, ob sich das ungewöhnliche Angebot lohnt.

o2: Xiaomi Mi TV P1 + 20 GB LTE/5G-Tarif + 100€ Wechselbonus

Bei den Tarif-Bundles von o2 stehen nicht nur Smartphones zur Auswahl, sondern auch diverse Notebooks, MacBooks und Fernseher. Das kann sich durchaus lohnen, wie das folgende Beispiel zeigt: Ihr bekommt den „Free M“-Handytarif mit 20 GB Datenvolumen und Allnet-/SMS-Flat zu einem monatlichen Grundpreis von 32,49 Euro und damit nur 2,50 Euro mehr im Vergleich zum Normalpreis. Hinzu kommen noch einmalig 82,98 Euro für Versand, Bereitstellung und Zuzahlung. Kosten, die zu verschmerzen sind, da ihr euch aktuell noch 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme sichern könnt. Dazu gibt es diesmal kein Handy, sondern den 55 Zoll in der Diagonale messenden Mi P1 Smart-TV mit 4K-Auflösung und Android-Betriebssystem sowie zwei Smart Stereo Speaker von Xiaomi.

Die Produkte von Xiaomi sind so beliebt wie nie zuvor und schon lange produziert der Hersteller mehr als nur Smartphones. Erst Ende Mai erschien Mi-TV-P1-Reihe in Deutschland. Mit 4K-UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz sorgt der Xiaomi-Fernseher für klare und flüssige Bilder. Verbaut ist ein Android-Betriebssystem mit Google Assistant, was eine einfache Bedienung via Sprachsteuerung ermöglicht. Apps wie Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube sind bereits vorinstalliert, ein separater Receiver wird ebenfalls nicht benötigt, da der Mi TV P1 über einen digitalen Triple-Tuner für Sat- und Kabelfernsehen verfügt. Die beiden Xiaomi Mi Smart Stereo Speaker verbessern mit ihren 12 Watt den Sound des LED-TVs merklich.

Weitere Informationen zum Xiaomi Mi P1 Smart-TV findet ihr in folgendem Video:

Tarif-Details im Überblick

Tarif: Free M

Netz: o2

20 GB LTE/5G (bis 300 MBit/s)

(bis 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

100 Euro Gutschrift bei Rufnummernmitnahme

Weitere Informationen zur Rufnummernmitnahme-Aktion bei o2 findet ihr in folgendem Artikel:

Folgende Kosten erwarten euch

Grundgebühr: 24 × 32,49 Euro im Monat

im Monat Einmalige Zuzahlung für den Smart-TV + Stereo Speaker : 3 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 39,90 Euro

= 826,65 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Mindestlaufzeit

Xiaomi Smart-TV + Stereo Speakern mit o2-Tarif: Darum ist das Angebot so gut

Der 55 Zoll Smart-TV von Xiaomi kostet laut idealo-Preisvergleich mindestens 500 Euro und die Xiaomi Mi Stereo Speaker im Doppelpack ca. 80 Euro. Damit bleiben effektiv 246,65 Euro für den Tarif übrig, was 10,28 Euro im Monat entspricht. Ein wirklich sehr günstiger Preis für eine Allnet-/SMS-Flat mit 20 GB LTE/5G-Datenvolumen (300 MBit/s), zumal die 100 Euro Wechselbonus hier noch gar nicht eingerechnet sind.

Vergesst aber auf keinen Fall rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr, die Grundgebühr reduziert sich allerdings auf 29,99 Euro ab dem 25. Monat.