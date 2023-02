The Day Before Trailer | PC, XBOX, PS5

Das Zombie-MMO The Day Before entwickelt sich immer mehr zum PR-Desaster. Nach diversen Verschiebungen, einem Rechtsstreit um die Namensrechte und enttäuschenden Fan-Reaktionen auf neues Gameplay-Material, kommt nun der Vorwurf von Betrug ins Spiel – also wortwörtlich!

Alles nur Betrug? So dreist klauen die Entwickler

Der Hype um The Day Before droht immer mehr zu kippen! Was als vielversprechendes Zombie-MMO im Stil von The Division oder The Last of Us seinen Anfang nahm, ist inzwischen nur noch Schall und Rauch.

Ein kürzlich veröffentlichtes Video des Spiels kam bei den Fans nicht besonders gut an. Kritisiert wurde vor allem die leere Spielwelt und das langweilige Gameplay. Mehr dazu in diesem Artikel:

Nun folgt aber der nächste Hammer! Aufmerksame Fans haben auffällig viele Gemeinsamkeiten zwischen The Day Before und anderen Videospielen bemerkt. Dabei geht es konkret um das Marketing des Zombie-MMOs.

So hat sich The Day Before offenbar nicht nur stark von Spielen wie The Division oder The Last of Us inspirieren lassen, sondern vielmehr dreist abgekupfert. Aber überzeugt euch mit dem Vergleichsvideo am besten selbst:

Es ist regelrecht erschreckend wie The Day Before die Ästhetik, Kamerawinkel und ganze Szenen 1 zu 1 kopiert hat. Davon betroffen sind nicht nur Bilder oder das Cover, sondern auch Trailer. So zum Beispiel von Call of Duty: Black Ops Cold War.

Fans vergleichen The Day Before mit Mobile Games

Für viele User auf Reddit ist der Fall klar: Das ist Betrug und The Day Before demnach ein dreister Scam.

„Das muss einer der raffiniertesten Scams in der Geschichte der Videospiele sein.“ „An diesem Punkt kopieren sie unverhohlen Dinge aus anderen Spielen, um sie in ihrem Marketing zu verwenden, damit die Leute gehyped werden. Sie haben CoD, TLoU und The Division kopiert und tun so, als würde es niemand bemerken.“ „Es ist buchstäblich eines dieser Scam-Mobile-Games, aber in der AAA-Version.“

Es bleibt abzuwarten, ob die Entwickler auf den Vorwurf reagieren oder die Situation einfach totschweigen.