Der Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steht kurz bevor und viele Switch-Fans können es gar nicht mehr abwarten. Nun steht auch das Urteil der internationalen Presse fest. Wir fassen alle Kritikerstimmen zusammen.

Das neue Zelda ist ein Meisterwerk

Ganze sechs Jahre mussten sich Nintendo-Fans gedulden, aber nun ist es fast soweit: Tears of the Kingdom, der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, erscheint offiziell am 12. Mai 2023. Und die Erwartungen sind astronomisch hoch.

Immerhin gilt das Open-World-Abenteuer von 2017 als anerkanntes Meisterwerk und als eines der besten Spiele aller Zeiten. Dafür spricht auch der extrem hohe Meta-Score von 97 Prozent.

Unsere Kollegen von spieletipps konnten den kommenden Switch-Blockbuster bereits vorab durchspielen und schätzen das neue Zelda sogar besser als Breath of the Wild ein. Den gesamten Testbericht findet ihr hier:

Aber auch die internationale Presse ist schwer begeistert und lobt Tears of the Kingdom in den höchsten Tönen. Manche Kritiker nennen es sogar das beste Nintendo-Spiel überhaupt. Kein Wunder also, dass die rund 80 Reviews insgesamt einen beeindruckenden Score von 96 Prozent ergeben (siehe Metacritic).

Damit ist es zwar fast gleichauf mit Breath of the Wild, aber wichtig ist natürlich auch der User-Score, der erst im Verlauf des Tages freigeschaltet wird. Dann zeigt sich, ob Tears of the Kingdom auch das Potenzial zum Fanliebling hat.

Das sagen die Kritiker zu Tears of the Kingdom

Abschließend präsentieren wir euch noch ein paar Auszüge aus den Reviews der internationalen Presse:

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ein Meisterwerk, das sich sofort in die Riege der besten Zelda-Spiele aller Zeiten einreiht.“ (Quelle: PCMag) „Insgesamt ist Tears of the Kingdom eine echte Verbesserung und Weiterentwicklung gegenüber Breath of the Wild. Mach dich also bereit, zurück nach Hyrule zu gehen, denn es ist alles wieder neu und damit ganz gewaltig.“ (Quelle: Forbes) „Wenn du noch keinen Fuß in die offene Welt von Hyrule gesetzt hast, ist Tears of the Kingdom die beste Möglichkeit, sie zu erleben. Aber wenn du mit der 2017er-Version nicht zufrieden warst, ist die Geschichte allein vielleicht keinen zweiten Versuch wert.“ (Quelle: Gfinity)

