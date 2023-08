James Blunt Tour 2024: Tickets im Vorverkauf – wann & wo?

Der Konzert-Kalender für 2024 nimmt langsam Formen an. So kündigt nun auch James Blunt eine Tour für das kommende Jahr an. In Deutschland wird er immerhin an 12 Terminen zu sehen sein. Wann beginnt der Vorverkauf für die James-Blunt-Tour 2024 und in welchen Städten wird er spielen?

Wie bei allen größeren Events üblich, wird es auch bei den James-Blunt-Terminen für 2024 mehrere Vorverkaufsphasen geben. So läuft es ab: o2-Kunden können bereits ab Montag, den 28. August um 10:00 Uhr über das „o2 Priority“-Programm auf Tickets zugreifen. Der Vorverkauf beginnt hier.

Ab Mittwoch, den 30. August 2023, 10:00 Uhr bekommen alle Fans die erste Gelegenheit für den Ticket-Kauf, wenn sie das neue Album im offiziellen James-Blunt-Store vorbestellen. Die Vorbestellung muss bis einen Tag vorher, Dienstag, den 29. August 2023, erfolgen. Ab Freitag, den 1. September 2023 geht der allgemeine Vorverkauf um 10:00 Uhr für alle Fans bei Eventim.de los.

James Blunt Tour 2024: Termine & Städte – die Infos

Das sind alle Deutschland-Termine für die James-Blunt-Konzerte im kommenden Jahr:

09.03.2024 München – Olympiahalle

10.03.2024 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.03.2024 Kempten – bigBOX Allgäu

13.03.2024 Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

14.03.2024 Frankfurt am Main – Festhalle Frankfurt

15.03.2024 Köln – Lanxess Arena

16.03.2024 Oberhausen – Rudolf Weber-ARENA

18.03.2024 Mannheim – SAP Arena

20.03.2024 Berlin – Mercedes-Benz Arena

21.03.2024 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

22.03.2024 Hamburg – Barclays Arena

23.03.2024 Hannover – ZAG Arena

Das solltet Ihr beim Kauf von Konzert- und Festivaltickets beachten!

Am 8. März 2024 spielt er zudem in der Olympiahalle in Innsbruck.

James Blunt Tour 2024: Tickets im Vorverkauf & neues Album – alle Infos

Jüngst hat James Blunt sein neues Studioalbum „Who We Used To Be“ angekündigt. Bereits vorab gibt es die Single „Beside You“ zu hören. Auf den Konzerten im kommenden Jahr wird Blunt sicherlich einige Highlights vom neuen Album, aber auch Klassiker wie „You‘re Beautiful“, „Monsters“ und „Goodbye My Lover“ spielen.

Zur Einstimmung könnt ihr hier den neuen Song und die weiteren Highlights aus der Diskografie von James Blunt im Stream anhören:

James Blunt Tickets 2024: Das solltet ihr beachten

Falls euch das Gehörte gefällt oder ihr eh schon auf alle alten Songs abfahrt, solltet ihr euch in der kommenden Woche ein paar Minuten Zeit nehmen, um rechtzeitig beim Vorverkauf für die Tour-Tickets 2024 zuzuschlagen. Am Montag geht es für o2-Kunden hier los, am Mittwoch schlagen Vorbesteller des neuen Albums zu, alle anderen bekommen am Freitag, den 1. September, hier die Gelegenheit.

Auch bei den James-Blunt-Tickets droht ein schneller Ausverkauf. Falls noch nicht vorhanden, solltet ihr euch daher rechtzeitig ein Konto bei Eventim anlegen und den Online-Shop frühzeitig am Freitagvormittag aufrufen, um einen guten Platz in der Warteschlange zu bekommen. Sollte ein Termin bereits als „ausverkauft“ oder „zur Zeit nicht verfügbar“ angezeigt werden, lohnt es sich, immer wieder erneut auf der Seite vorbeizuschauen, da manchmal blockierte Tickets auf Warenkörben anderer Nutzer wieder freigegeben werden.

Plattformen wie Viagogo oder Ticketbande solltet ihr hingegen vermeiden. Hierbei handelt es sich um Anbieter, die Tickets weiteverkaufen und keine offiziellen Kontingente zur Verfügung gestellt bekommen. Die Preise sind hier oft übertrieben hoch, zudem kommt es immer wieder vor, dass dort gekaufte Eintrittskarten ungültig sind.

