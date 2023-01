Neuen Zahlen zufolge fährt mittlerweile jedes fünfte Auto auf Norwegens Straßen elektrisch. In der Hauptstadt Oslo ist der Anteil sogar auf 33 Prozent gewachsen. Von solchen Zahlen kann man in Deutschland nur träumen, doch auch hier holen Elektroautos langsam auf.

Norwegen feiert Meilenstein bei E-Autos

Während der Marktanteil von reinen E-Autos in Deutschland weiter beschaulich bleibt, ist Norwegen schon ein paar Schritte weiter. Jetzt hat der norwegische Verband für Elektrofahrzeuge einen neuen Meilenstein bekannt gegeben: Jedes fünfte sich im Umlauf befindliche Auto verfügt über einen E-Antrieb. Noch besser sieht es in Oslo aus, wo der Anteil an E-Autos auf 33,2 Prozent gestiegen ist.

Dem Verband zufolge wird es nur noch knapp zwei Jahre dauern, bis der Anteil an Elektroautos in der Gesamtbevölkerung 30 Prozent beträgt. Für den Sprung von 10 auf 20 Prozent hat Norwegen weniger als drei Jahre benötigt. Im Jahr 2020 war Norwegen das erste Land der Welt, in dem mehr E-Autos als Verbrenner verkauft wurden. Ab 2025 sollen möglichst nur noch E-Fahrzeuge neu angeboten werden (Quelle: Bloomberg).

Der Erfolg von E-Autos in Norwegen ist unter anderem auf finanzielle Anreize zurückzuführen. Während für Verbrenner deutlich mehr Steuern anfallen, brauchen Norweger beim Kauf eines E-Autos nicht mal Umsatzsteuer zu bezahlen. Besonders beliebt ist der Tesla Model Y.

E-Autos: Marktanteil in Deutschland wächst

Auch in Deutschland nimmt der Anteil an E-Autos stetig zu. Am gesamten Pkw-Bestand gemessen liegen reine E-Autos mittlerweile bei 1,3 Prozent. Werden Hybridfahrzeuge hinzugerechnet, sind es 4,7 Prozent (Quelle: ADAC).

Bei Neuzulassungen sind die Zahlen deutlich höher. Im November 2022 verfügte mehr als jeder fünfte Neuwagen über einen Elektroantrieb. Im Vergleich mit November 2021 hat es hier einen Anstieg von 44 Prozentpunkten gegeben.