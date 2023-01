Unzweifelhaft hat Marvel mit dem eigenen Cinematic Universe den neuen Goldstandard bei Comic-Verfilmungen in den letzten Jahren gesetzt. Doch künftig wird es ungemütlich und die Konkurrenz holt auf. Einen ersten ungemein coolen Vorgeschmack davon gibt es jetzt endlich auch bei Amazon Prime Video zu sehen.

Seit dem 4. Januar könnt ihr bei Amazon Prime Video endlich „The Suicide Squad“ ansehen. Nicht zu verwechseln mit „Suicide Squad“ aus dem Jahr 2016. Der Nachfolger aus dem Jahr 2021 verwendet dank des „The“ nicht nur einen Artikel im Namen, sondern im Gegensatz zum Vorläufer ist „The Suicide Squad“ auch ein richtig guter und vor allem auch krasser Comic-Film geworden (bei Amazon Prime Video sehen).

Jetzt bei Amazon Prime Video: The Suicide Squad lehrt Marvel das Früchten

„The Suicide Squad“ orientiert sich glücklicherweise nur lose am Vorläufer und nimmt mit Margot Robbie als Harley Quinn auch nur einen der wirklich guten Charakter aus „Suicide Squad“ mit. Der Rest des Cast ist neu, überlebt aber auch im jüngsten Film, wie der Titel schon verrät, nicht unbedingt lange auf der Leinwand. Und dieses „Gemetzel“ ist zwar brutal, aber anderseits auch wieder so aberwitzig komisch, dass man aus dem Staunen gart nicht herauskommt.

Die Bewertungen bei Rotten Tomatoes sprechen dann auch für sich: 90 Prozent auf dem „Tomatometer“ bei den Profi-Kritikern, 82 Prozent bei den Zuschauern. Der ältere „Suicide Squad“ hingegen war ein glatter Reinfall – 26 Prozent bei den Profis und eher maue 58 Prozent bei den Zuschauern. Unterm Strich: „The Suicide Squad“ ist all das, was „Suicide Squad“ gerne sein würde.

So schaut die Zukunft des DCEU aus

Verantwortlich für all dies zeichnet sich James Gunn. Der Macher der „Guardians of the Galaxy“ flog ja zwischenzeitlich bei Marvel raus und fand im DC Extended Universe (DCEU) dann Unterschlupf. Mit „The Suicide Squad“ gelang Gunn ein herrlicher Einstieg. Fortgesetzt von der DCEU-Serie „Peacemaker“, in der John Cena als titelgebender Anti-Held nach „The Suicide Squad“ gleich weitermachen darf. Bedauerlicherweise gibt es die Serie aber nicht bei Amazon zu sehen, die exklusiven Rechte in Deutschland liegen aktuell bei RTL+.

Bei Warner war man von James Gunn am Ende so begeistert, dass der zusammen mit Peter Safran (ebenso einer der Produzenten von „The Suicide Squad“) jetzt die Geschicke bei DC in Gänze leiten darf. Ergo: Wer die Zukunft des DCEU (DC Extended Universe) schon jetzt sehen will, der muss sich „The Suicide Squad“ anschauen. Und demnach kann Marvel künftig wohl einpacken, denn so frisch und unbequem wird das MCU wohl nie werden dürfen. Unbedingt anschauen!