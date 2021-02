Nachdem FFP2-Masken lange Zeit nicht überall in Deutschland verfügbar waren, entspannt sich die Situation zunehmend. Jetzt bietet auch Tchibo Masken zum Schutz gegen die Übertragung des Coronavirus an. Interessierte können 20 Exemplare zum Preis von 12,99 Euro bekommen.

Tchibo: 20 FFP2-Masken im Angebot für 12,99 Euro

In Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und an weiteren Orten reichen die Stoffmasken schon länger nicht mehr aus. Es müssen entweder chirurgische oder medizinische Masken sein beim Einkauf oder bei der Fahrt mit der Straßenbahn. Nachdem es hier lange einen Mangel gab, sind entsprechende Masken mittlerweile vielerorts wieder verfügbar. Jetzt bietet Tchibo ein besonderes Angebot an, bei dem Kunden 20 Masken zum Preis von 12,99 Euro zuzüglich Versandkosten erstehen können.

Tchibo zufolge handelt es sich um Masken nach EN-Norm 149:2001 und A1:2009, sie sind entsprechend als persönliche Schutzausrüstung (PSA) zugelassen. Sie besitzen das CE-Kennzeichen mit der Nummer CE 2834, was auf eine Zertifizierung im irischen Dublin hinweist. Der Artikelbeschreibung zufolge bieten die Masken einen Filterschutz von 94 Prozent. Wie bei FFP2-Masken dieser Art üblich, sind sie als Einwegprodukt zu verstehen und müssen entsprechend nach Verwendung entsorgt werden. Die Masken verfügen jeweils über eine Halteklammer.

Tchibo hat den Artikel noch mit einem Hinweis versehen, dass maximal zwei Sets pro Kunde erstanden werden dürfen. Eine Lieferung ins Ausland ist ausgeschlossen. Entsprechend muss als Lieferziel eine Adresse innerhalb Deutschlands angegeben werden. Die Lieferung in eine Filiale von Tchibo zur eigenständigen Abholung ist nicht vorgesehen.

FFP2-Masken bei Tchibo: Versandkosten sparen

Neben den 12,99 Euro für die 20 Masken fallen bei Tchibo noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro an, falls der Bestellwert unter 20 Euro liegt. Über dieser Summe ist der Versand kostenfrei. Kunden können sich entsprechend zwei Sets zulegen und sparen so die Versandkosten.