Ein Arcade-Game, das die Apple Watch zur kleinen Spielekonsole macht, ist aktuell kostenlos erhältlich. GIGA zeigt, wie viel man dabei spart und was die App sonst noch kann.

GALAXIA 4: Arcade-Spiel für Apple Watch kostenlos

Fans von Retro-Spielen kommen bei GALAXIA 4 auf ihre Kosten: Das Arcade-Spiel sei eine Mischung aus den Klassikern Space Invaders und Galaga, wird etwa ein Nutzer in der App-Store-Beschreibung zitiert. Das Besondere: Das Spiel läuft nicht nur auf dem iPhone, sondern lässt sich auch auf der Apple Watch nutzen. Die Smartwatch wird so zur kleinen Spielekonsole für zwischendurch.

GALAXIA 4 kostet üblicherweise 0,99 Euro und lässt sich aktuell kostenlos herunterladen. Hier gehts zum Download im App Store:

So funktioniert die Steuerung auf der Apple Watch

Mithilfe der Digitalen Krone, deren Konzept auch bei den AirPods Max zum Einsatz kommt, lässt sich das Raumschiff am unteren Bildrand hin und her bewegen. Dabei gilt es, Aliens und fremde Raumschiffe, die sich am oberen Bildschirmrand sammeln, auszuschalten – mithilfe der eigenen Feuerwaffe. Manche Hindernisse muss man mehrfach treffen, erklären die Entwickler.

Die App hat derzeit eine Bewertung von knapp 4 Sternen im App Store. „Ganz nett, Steuerung könnte präziser sein“, bilanziert ein User derzeit. Da die App aktuell kostenlos zu haben ist und die Entwickler keine zusätzlichen In-App-Käufe bieten, kann man sich davon aber ganz leicht selbst überzeugen.

Apple hat bei der aktuellen Generation der Apple Watch vor allem Verbesserungen unter der Haube vorgenommen: Der Prozessor kommt so inzwischen auch mit anspruchsvolleren Anwendungen und besser als zuvor auch mit kleinen Spielen zurecht, ohne die Batterie extrem zu beanspruchen.

Hinweis: Wie lange die App noch kostenlos bleiben wird, ist aktuell nicht bekannt. Überprüft daher bitte vor dem Download den aktuellen Preis im App Store.