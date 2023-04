Bei o2 ist eine Reihe komplett neuer Tarife für Mobilfunk-Kunden gestartet: o2 Mobile. Dafür mussten die beliebten Verträge unter dem Titel o2 Free weichen – mehr oder weniger. Denn eigentlich ersetzt o2 die eine Tarif-Welt durch eine fast gleiche. Einen entscheidenden, neuen Vorteil gibt es aber, der jedoch nicht allen Kunden offensteht.

o2 Mobile bringt Grow-Vorteil in alle Tarife

Der große, neue Vorteil bei allen o2-Mobile-Tarifen (bei o2 ansehen) ist die Grow-Funktion: Das inkludierte Highspeed-Datenvolumen wächst damit Jahr für Jahr automatisch mit, sodass ihr immer ausreichend Internet-Volumen parat haben solltet. o2 verbessert also immer nach 12 Monaten die Leistung, die ihr im Vertag anfangs ausgewählt habt. Draufzahlen müsst ihr dafür aber nicht, der Preis bleibt gleich.

Mit der Idee hat o2 offensichtlich gute Erfahrungen gemacht. Zunächst war voriges Jahr nur ein Tarif mit dieser Funktion neu aufgelegt worden: o2 Grow. Der kam gut an und der Provider hat das stetig wachsende Datenvolumen jetzt kurzerhand für weitere Tarife integriert:

Einige der neuen o2-Mobile-Tarife im Überblick. (Bildquelle: o2)

Das hat jedoch zwei Haken: Erstens steigt der Monatspreis für die Tarife aus der o2-Mobile-Welt im Vergleich zu den vorigen o2-Free-Tarifen um jeweils 3 Euro. Dafür gibt es aber mehr Datenvolumen, selbst bevor der Grow-Vorteil zum Tragen kommt. Die Preissteigerungen hatte o2-Chef Markus Haas bereits Anfang des Jahres angekündigt.

Zweitens gibt es den so wichtigen Grow-Vorteil nur für Neukunden. Bestandskunden können in die Mobile-Struktur wechseln, wenn sie ihren Vertrag aktiv verlängern. Das bedeutet in aller Regel, dass die Vertragslaufzeit wieder von vorn beginnt.

Ansonsten gibt es nur einen weiteren Unterschied: Mit o2 Mobile startet die Telefónica-Marke 5G-Zugang für alle Tarife. Wer ein 5G-fähiges Handy nutzt, surft damit also automatisch im 5G-Netz, wo immer es verfügbar ist. Die Wahl zwischen monatlicher Kündbarkeit oder einem Vertrag mit fester Laufzeit bleibt bestehen.

