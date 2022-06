Der Umsatz von Mobile Games ist riesig. Alleine im vergangenen Jahr wurden in Deutschland für Spiele auf Smartphone und Tablet über 2,7 Milliarden Euro ausgegeben. Einen Löwenanteil davon machen die Umsätze durch In-App-Käufe aus. Warum die gerade kritisch beäugt werden und was sonst noch in dieser Woche passiert ist, erfahrt ihr in dieser Ausgabe der GIGA Insights.

Verbraucherschutz vs. In-App-Käufe

Die Themen der Woche:

Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Galina hat sich auf einer Veranstaltung für mehr Schutzmaßnahmen vor In-App-Käufen ausgesprochen. Spiele-Apps stellen eine große Kostenfalle dar, vor der gerade Kinder und Jugendliche geschützt werden sollen. Wie sie das erreichen möchte, erklären wir im Video.

Netflix will Formel-1-Rechte

Einigen Medienberichten zufolge ist Netflix daran interessiert, sich die Liveübertragungsrechte für die Formel 1 zu sichern. Das kommt nicht von ungefähr: Die Formel 1 hat in den vergangenen Jahren einen wahren Boom an Popularität im Heimatland von Netflix – den USA – erlebt, außerdem hat man mit der Doku-Serie „Formula 1: Drive to Survive“ einige Erfolge gefeiert. Die Lizenzen werden im Jahr 2024 neu ausgehandelt, dann könnten einige Rennen vielleicht auch bei dem Streaming-Anbieter verfügbar sein.

Microsoft stellt Internet-Explorer-Support offiziell ein

Mitte der 2000er-Jahre führte auf dem Weg ins Internet nichts an ihm vorbei: der Microsoft Internet Explorer. Mittlerweile durch Microsoft Edge abgelöst, wurde der Support für den IE nun endgültig eingestellt.

Share Factory Studio: Neues Sharing-Feature für PS5-Nutzer

Mit einer neuen Funktion soll es mehr Möglichkeiten zum Bearbeiten von Videos auf der Konsole geben. Bits heißt das Feature, mit dem Videos vor allem mit Stickern für Social-Media-Kanäle verschönert werden können. PS5-Besitzer können sich die neue Funktion bereits jetzt kostenlos ansehen.

