Ein neuer Anbieter soll die deutschen Paketdienste und ihr Geschäft durcheinander wirbeln. Instabox kommt aus Schweden und wird ab 2022 auch in Deutschland Pakete ausliefern und Packstationen anbieten. Dabei setzt man nicht nur auf Geschwindigkeit.

Konkurrenz für DHL und Co.: Instabox setzt auf schnelle, grüne Lieferung

DHL, Hermes, DPD, UPS und einige weitere Logistikunternehmen bestimmen den deutschen Markt. Wer online einkauft oder selbst Pakete verschickt, kennt meist nicht nur einen der Namen aus erster Hand. Mit Instabox wird die Liste im kommenden Jahr um einen neuen Anbieter erweitert. Das junge Liefer-Start-Up will mit Geschwindigkeit und grüner Lieferung überzeugen.

Die Schweden wollen nun den deutschen Markt aufmischen – mit einigen Neuerungen. So soll die gesamte Lieferkette in Deutschland vollständig ohne fossile Brennstoffemissionen auskommen. Hochautomatisierte Prozesse sollen außerdem schnelle Lieferungen garantieren.

„Wir versuchen, den Paketempfang für die Verbraucher problemlos und unkompliziert zu machen. Wir versuchen schnell zu sein, wir wollen auch in Deutschland am gleichen Tag zustellen“, so Alexis Priftis, Gründer und Chef von Instabox (Quelle: Wirtschaftswoche). Zunächst will man früh im Jahr 2022 in und um Berlin und Hamburg mit Lieferungen starten, auch Nordrhein-Westfalen wird ein früher Schwerpunkt.

Instabox legt außerdem Wert auf schnell wachsende Abdeckung. 1.000 Packstationen sollen 2022 in Deutschland entstehen. Pakete können dorthin bestellt und dann abgeholt werden oder direkt nach Hause geliefert werden.

Same Day Delivery: In Deutschland nicht ohne Risiko

Ob Instabox mit Same Day Delivery in Deutschland überzeugen kann, muss sich allerdings erst zeigen. Anbieter wie DHL, Hermes und DPD hatten entsprechende Systeme teils bereits vor einigen Jahren gestartet – und inzwischen wieder eingestellt. Zu groß der Aufwand, zu gering das Interesse der Kunden.

Instabox muss sich erst bewähren, die eingesessenen Zustelldienste seht ihr hier im Vergleich:

Wenn Instabox hier eine effizientere Lösung gefunden hat, könnte das von der Herausforderung zum Vorteil werden. Während der allgemeine Markt für Logistikdienstleistungen gut ausgebaut ist, hätte man mit 100 Prozent emissionsfreier Lieferung am gleichen Tag ein Alleinstellungsmerkmal. Dazu kommt, dass Instabox nicht bei Null anfängt. Als Vertragspartner sollen unter anderem Amazon, H&M sowie Ikea an Bord sein.