Tesla ist unbestrittener Marktführer bei Elektroautos – zumindest bisher. Volkswagen will das offenbar nicht hinnehmen und begibt sich bald in direkte Konkurrenz mit dem US-Hersteller. Darauf deutet die geplante Neuausrichtung des ID.4 hin. Das E-Auto wird sich radikal verändern.

VW plant neues E-Auto: Was passiert mit dem ID.4?

Der ID.4 von Volkswagen wird sich offenbar deutlich verändern. 2026 soll VW planen, den Namen einem neuen Elektroauto zu verpassen, das bisher unter dem Titel Projekt Trinity entwickelt wird. Entstehen soll dabei aber keineswegs ein neues Elektro-SUV, sondern eine Limousine. Die dürfte sich dann in direkte Konkurrenz mit Tesla begeben.

Von den Plänen haben die britischen Kollegen von Autocar nach eigenen Angaben aus internen VW-Kreisen erfahren. Demnach soll bereits von zwei Versionen der E-Limousine die Rede sein: Eine mit Hinterradantrieb und eine mit Dual-Elektromotor, mithin Allradantrieb. Over-the-Air-Updates per 5G-Verbindung sollen serienmäßig dazu gehören, ebenso wie autonome Assistenzprogramme des Level 2. Technisch soll der neue ID.4 aber zu autonomem Fahren bis Level 4 in der Lage sein.

Mit einer Limousine der Mittelklasse würde sich VW endgültig in direkte Konkurrenz mit Teslas Model 3 begeben. Zuvor hatte VW-Chef Diess verraten, dass man von Teslas anhaltendem Erfolg doch überrumpelt wurde. Ob der Verkaufsschlager von Tesla in 4 Jahren aber noch als Maßstab gelten kann, muss sich zeigen. Klar dürfte sein, dass Volkswagen die Limousine nicht mehr anderen überlassen will.

ID.4 wird nicht ersetzt: E-SUV bleibt bestehen

Volkswagen arbeitet bereits seit einiger Zeit am Projekt Trinity. Neu ist, dass es unter dem Label ID.4 erscheinen könnte. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass der ID.4 in seiner bisherigen Version bereits ein Ablaufdatum verpasst bekommen hat. Stattdessen wird es zeitgleich wohl auch ein Facelift des bisherigen SUVs geben.

Das spricht dafür, dass man bei VW die Modellbezeichnung aufbricht und unter den Titeln ID plus Zahl in Zukunft mehrere sehr verschiedene E-Autos ins Portfolio holt. Laut Autocar würde dann aus ID.3, ID.4, ID.5 und den weiteren künftigen Modellen nur mehr eine Größenkennung. Verschiedene Karosserie-Versionen wären dann aber möglich.