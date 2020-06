Große Änderung bei Disney+: Der beliebte Streaming-Dienst hat offenbar ohne vorherige Ankündigung seine Geschäftspolitik geändert und den kostenlosen Probezeitraum abgeschafft. Für Schmarotzer brechen damit schwere Zeiten an.

„Möchten Sie mal probieren?“ – wohl jeder von uns wurde das schon einmal im Supermarkt gefragt. Ein Gratis-Häppchen ist in Ordnung, die ganze Platte leer essen hingegen nicht. Auch bei Streaming-Diensten gibt es solche Schmarotzer, die die Probephase ausnutzen, um komplette Serien im Marathon zu schauen. Zumindest Disney+ will dem nun offenbar einen Riegel vorschieben.

Disney+ streicht Gratis-Woche

Hatte der Netflix-Konkurrent bislang eine kostenlose Probierwoche im Angebot, nach der man problemlos wieder kündigen konnte, hat der Streaming-Dienst diesen Testzeitraum nun gestrichen. Auf der Website von Disney+ ist von der Gratis-Woche nichts mehr zu sehen. Erhältlich sind nur noch zwei Angebote: Ein Monatspaket für 6,99 Euro oder ein Jahrespaket für 69,99 Euro. Beim Jahreabo spart man laut Anbieter 15 Prozent.

Bislang hat sich Disney+ noch nicht dazu geäußert, weshalb der kostenlose Testzeitraum abgeschafft wurde. Der Verdacht liegt aber nahe, dass sich der VoD-Service damit gegen Schmarotzer schützen will. Zwar hat Disney+ einen großen Katalog an Inhalten, die man in einer Woche kaum durchschauen kann. Neue Inhalte aber, etwa die so beliebte Serie „The Mandalorian“ oder Marvel-Filme des MCU, sind in einem Wochen-Marathon durchaus zu schaffen.

Disney+: Millionen zufriedener Abonnenten

Disney+ ist seitdem 24. März auch in Deutschland verfügbar, nachdem der Streaming-Service vergangenes Jahr in den USA sein Debüt feierte. Trotz anfänglicher Skepsis, ob man sich gegen die starke Konkurrenz von Netflix, Amazon Prime und Co. durchsetzen könne, kommt Disney+ auf mittlerweile 54,5 Millionen Abonnenten – und hat laut einer US-Studie sogar die zufriedensten Kunden aller Streaming-Anbieter.