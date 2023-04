Da muss man zweimal hinschauen: Hoodies, T-Shirts und Hosen, die aussehen, wie aus einem 8-Bit-Videospiel. Die neue Kollektion eines spanischen Luxuslabels wurde offensichtlich von Pixel-Art und Games inspiriert.

Loewe zeigt Hoodies, Hosen, Handtaschen und mehr im Pixel-Look

Der Modehersteller Loewe mit Sitz in Madrid ( – nicht verwechseln mit dem deutschen TV-Hersteller „Loewe Technology“) bringt eine Reihe von Kleidungsstücken und Accessoires auf den Markt, die sicherlich einige Blicke auf sich ziehen werden. Unter dem Motto „Blown-up pixels create a real world glitch“ (zu Deutsch: „Aufgeblähte Pixel erzeugen eine Störung in der realen Welt“) kommt ein Look auf die Straßen, der an die Anfangszeit der Computerspiele erinnert.

Pixel Perfect (Bildquelle: Loewe)

Die Kollektion „Pixel Perfect“ kann auf der Webseite von Loewe bestellt werden. Wie es sich für ein Luxus-Label gehört, sind Materialien und Verarbeitung auf allerhöchstem Niveau. Das gilt allerdings auch für die Preise, die fernab der Fashion-Szene wahrscheinlich nur schwer vermittelbar sind. So kostet das weiße „Pixelated top in technical knit“ stattliche 1.400 Euro. Für die passende Hose „Pixelated trousers“ aus feinster Seide werden 1.900 Euro fällig. Für die Handtasche „Small Pixelated Puzzle Edge bag“ müssen 2.700 Euro über die virtuelle Ladentheke wandern. Holla, die Waldfee – das ist ja schon fast so teuer wie aktuelle Grafikkarten.

Hinter der verpixelten Loewe-Kollektion steckt der Modedesigner Jonathan Anderson (Quelle: Hypebeast). Er entwarf auch das Super-Bowl-Kleid, das Sängerin Rihanna bei ihrer spektakulären Halbzeitshow trug – und ihre Schwangerschaft verkündete (siehe T-Online).

Videospiele und Mode: Das passt zusammen

Es ist keineswegs das erste Mal, dass sich Modeschaffende in der reichhaltigen Videospiel-Kultur bedienen. So findet man (für überschaubare Preise) mehrere Stücke bei H&M, die das ikonische Playstation-Logo in Szene setzen.

Kapuzenshirt mit Druck Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.04.2023 09:18 Uhr

Auch bei Elbenwald sind zahlreiche Modestücke im Programm, die Pixel-Art-Fans ansprechen.

Super Mario - Jump Pixel T-Shirt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.04.2023 09:26 Uhr

Damals waren Bildschirmauflösungen wie 256 × 240 Pixel (z. B. Nintendo Entertainment System, 1986) der Stand der Technik – entsprechend pixelig und irgendwie charmant sahen Games und Charaktere eben aus. Auch wenn diese Ära längst vorbei ist, hat der Stil bis heute überlebt. Man könnte schon fast sagen, Pixel seien zeitlos.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.