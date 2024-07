Kein Kabel-TV mehr: Warum ich auf Waipu.tv setze

Die Kabel-TV-Pflicht ist endgültig Geschichte: Ab Juli dürfen Vermieter die Kosten für den Kabelanschluss nicht mehr über die Nebenkosten abrechnen. Mieter müssen sich nun selbst um eine Alternative kümmern. Ich selbst habe sie schon gefunden: Waipu.tv kostet 12,99 Euro im Monat und bietet viel mehr als mein alter Kabelanschluss.

Ein persönliche Empfehlung von Kaan Gürayer.

Anzeige

Nach einer Übergangsfrist endete am 1. Juli 2024 das sogenannte Nebenkostenprivileg oder wie die Regelung auch umgangssprachlich genannt wird: die Kabel-TV-Pflicht. Hinter dem sperrigen Begriff steckt die Möglichkeit für Vermieter, sich die Kosten für den Kabel-TV-Anschluss über die Nebenkostenabrechnung zurückzuholen.

Für Mieter bedeutet das zwar mehr Wahlfreiheit, weil sie nicht mehr zwangsweise für einen Kabel-TV-Anschluss in ihrer Wohnung zahlen müssen, aber auch mehr Umstände. Denn sie müssen sich nun selbst um ihren Fernsehempfang kümmern. Auch ich gehöre zu diesen Menschen. Oder präziser: Ich gehörte.

Denn nach langer Suche habe ich endlich meine Alternative gefunden: Waipu.tv.

Anzeige

Alternative zum Kabelanschluss: Waipu.tv

Waipu.tv. ist ein Live-TV-Anbieter, mit dem man Fernsehen übers Internet schauen kann. Im Perfect-Plus-Paket, das ich habe und auch jedem empfehlen würde (!), gibt es aktuell 276 TV-Sender. Davon werden 261 in HD angeboten, unter anderem ProSieben, RTL, Das Erste und Co. Die großen TV-Sender der Privaten und Öffentlich-Rechtlichen sind also alle drin.

Anzeige

Ebenfalls enthalten sind eine ganze Reihe von Pay-TV-Sendern für Science-Fiction, Krimis, Filmklassiker und vieles mehr. Auf SyFy schaue ich aktuell Wiederholungen von Stargate und Stargate Atlantis – und ich liebe es.

Daneben bietet Waipu.tv. eine Reihe von Features, die es vom klassischen Antennen- oder Kabelfernsehen abheben. Zum Beispiel die Waiputhek, in der 30.000 Stunden Filme, Serie und Shows zum Abruf vorhanden sind. Mittels eines Onlinespeichers kann man außerdem TV-Shows auch aufnehmen und später schauen.

Überall Fernsehen und monatlich kündbar

Klar gibt es viele andere Alternativen zum Kabelanschluss – etwa digitales Antennenfernsehen, eine Satellitenschüssel oder andere Internet-Fernsehen-Anbieter. Und mit aktuell 12,99 Euro pro Monat (Angebote bei Waipu.tv ansehen) ist Waipu auch etwas teurer als etwa DVB-T2 HD. Dafür habe ich aber mehr TV-Sender, die Waiputhek, einen Onlinespeicher und kann vom Fernseher über das Smartphone bis zum PC quasi überall schauen. Und wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich einfach auf, denn Waipu.tv ist monatlich kündbar.

Anzeige

Für mich ist Waipu.tv die aktuell beste Alternative zum Kabelanschluss.

