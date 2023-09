Kein klassischer Marvel-Film: Deadpool 3 macht eine Sache komplett anders

In Hollywood ist ab und zu nicht alles, wie es scheint. Die größten Blockbuster bedienen sich gern an Hilfsmitteln, um Szenen noch fulminanter und spektakulärer erscheinen zu lassen, doch genau das soll in Deadpool 3 geändert werden.

Kein Greenscreen: Regisseur Shawn Levy hat andere Pläne

Der Greenscreen gehört zu Hollywood wie der Fisch zum Wasser. Doch genau das möchte Regisseur Shawn Levy bei der Produktion des neuen Deadpool-Films verändern. Er möchte statt projizierte Landschaften auf echte zurückgreifen.

Eine geleakte Kampfszene zwischen Deadpool und Wolverine zeigt bereits einen der realen Orte, der für den Dreh ausgewählt wurde. Levy ist über diesen Leak zwar nicht begeistert, er meint aber, dass das offenbar der Preis dafür sei, wenn man sich dafür entscheidet, an öffentlich zugänglichen Orten Filmszenen zu drehen. (Quelle: gamerant.com)

Levy sagt, er möchte nicht noch einen weiteren Marvel-Film drehen, der sich hauptsächlich vor Greenscreens abspielt. Marvel habe sich darauf optimiert, möglichst viel per CGI zu machen, doch genau das könne auch dafür sorgen, dass sich der Zuschauer zu abgelenkt und fehlgeleitet fühle, wenn es falsch gemacht wird.

Das Zusammentreffen zweier beliebter Charaktere

Neben dem übersättigten Gebrauch von Greenscreens geht Levy auch auf das Pairing von Wolverine und Deadpool ein. Es scheint nicht selbstverständlich, da Wolverine ursprünglich zu Fox und nicht zu Disney gehört. Doch Levy sagt, dass man die Fox-Ära nicht einfach vergessen könne, da sie einen bedeutenden Schritt in seiner Karriere eingenommen habe.

Laut ihm gibt es eine Menge Geschichte zu Marvel bei Fox, welche er nicht vergessen möchte. Daher stellt die Zusammenkunft zwischen Deadpool und Wolverine auch eine Art Erinnerung an die frühere Zeit dar. In Kombination mit der Entscheidung, den kompletten Film ohne Greenscreen zu drehen, lässt sich sagen, dass es sich hierbei um ein Herzensprojekt handelt, das Levy mit sehr vielen persönlichen und vor allem authentischen Inputs füllen möchte. Deadpool 3 erscheint voraussichtlich am 3. Mai 2024.

