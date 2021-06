Fans der Premier League mit einem Abonnement bei Sky Deutschland können aufatmen: Wie der Bezahlsender jetzt bekannt gibt, wird es auch in Zukunft Spiele der englischen Fußballliga exklusiv bei Sky zu sehen geben. Der bestehende Vertrag wurde nun bis zur Saison 2024/25 verlängert.

Sky: Premier League bleibt bis 2025

Sky Deutschland gibt bekannt, dass man sich vorzeitig für eine Verlängerung bei den Übertragungsrechten für die höchste Fußballliga Englands (und Wales) entschieden hat. Bisher galt eine entsprechende Vereinbarung bis zur Saison 2022/23. Der Vertrag wurde nun um zwei weitere Jahre verlängert und gilt bis mindestens 2025, wie das Portal InfoSat berichtet. Neben Sky gibt es in Deutschland keinen weiteren Anbieter, der Partien der Premier League live überträgt.

Die Übertragungsrechte gelten unabhängig vom jeweiligen Endgerät des Nutzers. Spiele der Premier League können entsprechend über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile angesehen werden. Abonnenten können die Spiele über das Sportpaket von Sky im linearen Fernsehen sowie als Stream mit Sky Go anschauen. Wer sich nicht lange an Sky binden möchte, der kann einzelne Spiele auch über den Service Sky Ticket ohne Vertragslaufzeit sehen.

Geht es nach Charly Classen, der bei Sky Deutschland als Executive Vice President Sport tätig ist, dann dürfte die Premier League auch in den nächsten Jahren nicht an Anziehungskraft einbüßen: „Neben zahlreichen internationalen Topstars haben die wachsende Anzahl deutscher Nationalspieler auf der Insel und die beiden deutschen Trainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel die Attraktivität der Liga auch für die Fußballfans in Deutschland nochmal erheblich gesteigert.“

Sky: Sportpaket ab 5 Euro zusätzlich im Monat

Für das Sportpaket bei Sky, das neben Spielen der Premier League auch Begegnungen des DFB-Pokals sowie Rennen der Formel 1 beinhaltet, möchte Sky in den ersten 12 Monaten einen zusätzlichen Betrag von 5 Euro haben. Danach geht es hoch auf 7,50 Euro.