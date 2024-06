Keine Chance für Amazon: Netflix landet Streaming-Hit trotz brutaler Kritiken

Netflix erobert mit einem neuen Action-Film die Streaming-Charts und gibt damit Amazon Prime Video das Nachsehen. Trotzdem fällt das Urteil von Kritikern und Zuschauern zu dem neuen Blockbuster mit Jessica Alba unterirdisch aus.

Trigger Warning: Netflix landet Streaming-Erfolg

Netflix steigt diese Woche ganz oben in den Streaming-Charts ein – der starbesetzte Thriller Trigger Warning ist momentan der meistgestreamte Film in Deutschland. Damit werden der finnische Film Mittsommerlust und der kontroverse Film Sound of Freedom, beide sind bei Amazon Prime Video verfügbar, auf die Plätze 2 und 3 verdrängt (Quelle: JustWatch). Der Erfolg des Netflix-Blockbusters gibt jedoch zu denken, denn die Rezeption fällt ziemlich übel aus.

Anzeige

In Trigger Warning geht es um die Spezialagentin Parker (Jessica Alba), die nach dem Tod ihres Vaters in ihre kleine Heimatstadt zurückkehrt. Schon bald kommt sie dort jedoch kriminellen Machenschaften auf die Schliche, die den plötzlichen Todesfall in ein neues Licht rücken. Um sich gegen eine gewalttätige Gang von Kriminellen zu behaupten, muss sie auf ihre nicht weniger brutalen Kampf-Fertigkeiten verlassen.

Schaut euch hier den Trailer zu Trigger Warning an:

Trigger Warning - Trailer Englisch

Netflix-Blockbuster wird in der Luft zerrissen

Auf Rotten Tomatoes steckt Trigger Warning derzeit aus allen Ecken Prügel ein – bei den Kritikern konnte der Action-Film gerade einmal 23 Prozent überzeugen, bei den Zuschauern sind es sogar nur 15 Prozent. Während die Zuschauerwertung traurigerweise wegen so manchen frauenfeindlichen Troll-Kommentaren wesentlich an Aussagekraft einbüßt, spricht die geringe Kritikerwertung Bände. (Quelle: RottenTomatoes)

Anzeige

Viele von ihnen bemängeln Fantasielosigkeit und Faulheit und beschreiben den Film als blasse Kopie besserer Actionfilme. Damit reiht sich Trigger Warning wohl in die lange Liste von uninspirierten Bombast-Machwerken auf Netflix ein, die große Hollywood-Namen auf Abenteuerreisen schicken, die keinerlei kulturellen Eindruck hinterlassen haben.

Anzeige

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 13 Streaming-Projekte von Amazon, Disney+ und Netflix, die übel gefloppt sind:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.