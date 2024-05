Keine Chance für die PS4: Sonys erfolgreichste Konsole ist eine echte Überraschung

Die PS5 befindet sich nach dem holprigen Verkaufsstart im Herbst 2020 schon seit einer Weile auf Rekordkurs – nun bestätigt Sony, dass die Konsole mittlerweile sogar der PS4 in einem wichtigen Aspekt den Rang abgelaufen hat.

Sony hat in seinem neuesten Finanzbericht tiefe Einblicke in das PlayStation-Geschäft gewährt und kann dabei einen bemerkenswerten Rekord verbuchen: Die PS5 hat die PS4 als profitabelste Konsolengeneration abgelöst – und das trotz des verpatzten Releases, als die begrenzten Konsolenkontingente über viele Monate hinweg konsequent von Scalpern aufgekauft wurden.

PS5-Rekord: Sony feiert die profitabelste Konsole

Wie der Sony-Bericht beweist, hat die PS5 dem Unternehmen bislang 106 Milliarden US-Dollar durch Konsolenverkäufe eingebracht. Damit hinkt sie auf den ersten Blick den Zahlen der PS4 hinterher, denn die Vorgängerkonsole kommt auf 107 Milliarden US-Dollar. Allerdings brauchte die PS4 über den Fiskaljahresverlauf von 2013 bis 2019 insgesamt 7 Jahre dafür, während die PS5 ihren Wert in gerade einmal vier Jahren, von 2020 bis 2023 erreicht hat. Somit ist sie zweifellos auf dem Weg, den PS4-Wert komfortabel zu überholen.

Der Vergleich zeigt: Die PS5 zieht gerade an der Vorgänger-PlayStation vorbei. (Bildquelle: Sony)

Im Bereich des Betriebserfolgs ist die PS5-Generation aber bereits jetzt profitabler als die PS4-Generation. Während Sony über die Last-Gen hinweg 9 Milliarden US-Dollar als Gewinn verbuchen konnte, sind es jetzt bereits 10 Milliarden. Darunter fallen alle Einnahmen, die mit der PlayStation-Marke zu tun haben, also unter anderem auch Einnahmen über den digitalen Store, durch PS-Plus-Abos und Verkauf von Peripheriegeräten. Auch Gewinne, die über die PS4 generiert werden, zählen dazu (Quelle: Sony).

PS5-Besitzer investieren kräftig in ihre Konsole

Dass Gamer in der jetzigen Generation mehr ausgeben als es zum gleichen Zeitpunkt im Lebenszyklus der PS4 der Fall war, wird durch eine weitere Grafik klar – insgesamt sind die Ausgaben der Spieler um 26 Prozent gestiegen. Besonders beachtlich ist dabei, dass die Verkäufe von vollwertigen Spielen um 12 Prozent zurückgegangen sind, doch die Käufe von Add-ons und DLCs um satte 176 Prozent in die Höhe geschossen sind. Kein Wunder also, dass Sony in Zukunft mehr in Live-Service-Games investieren will.

DLCs sind für Sony offensichtlich ein rentables Geschäft. (Bildquelle: Sony) )

Wir zeigen euch 9 Tricks, mit denen ihr das Beste aus eurer PS5 herausholt:

