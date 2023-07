Nach dem absoluten Kino-Desaster von The Flash steht dieses Jahr mindestens noch ein weiterer DC-Film an: Blue Beetle. Das Film-Debüt des Superhelden steht allerdings bereits vor dem Release unter keinem guten Stern.

Eigentlich sollte DC mit dem Blockbuster The Flash dieses Jahr Marvels Vormachtstellung ins Wanken bringen – stattdessen entpuppte sich der schnellste Mensch der Welt auch neben einem nostalgischen Batman als lahme Ente. Während das katastrophale Ergebnis an den Kinokassen bei The Flash eine Überraschung war, hat der kommende Superhelden-Film Blue Beetle bereits vor dem Release kaum eine Chance.

Wird Blue Beetle die nächste DC-Enttäuschung?

Die Website Box Office Pro erstellt Kinokassen-Prognosen für kommende Filme – für die Einschätzungen werden verschiedene Faktoren abgewogen, unter anderem die Performance anderer vergleichbarer Filme in der jüngeren Vergangenheit sowie Konkurrenz-Filme, die zur gleichen Zeit im Kino laufen. Für Blue Beetle, der am 17. August 2023 erscheinen wird, fällt diese Prognose mehr als ernüchternd aus. Der Superhelden-Streifen soll demnach gerade einmal zwischen 12 und 17 Millionen US-Dollar am Start-Wochenende und insgesamt in den USA höchstens 55 Millionen einspielen. (Quelle: BoxOfficePro)

Schaut euch hier den Trailer zu Blue Beetle an:

Blue Beetle - Trailer Deutsch

Zum Vergleich: Die kürzlich gestarteten Sommer-Hits Oppenheimer und Barbie haben an ihrem ersten Wochenende in den USA rund 80 Millionen beziehungsweise 155 Millionen US-Dollar eingestrichen. Selbst der massive Flop The Flash schaffte immerhin noch 55 Millionen US-Dollar. 17 Millionen US-Dollar wären der schwächste Start eines DCEU-Films, der parallel nicht auch auf HBO releast wurde. (Quelle: CNBC)

DC hinkt Marvel weiter hinterher

Mit Blue Beetle wird der erste lateinamerikanische Superheld einen Solo-Film bekommen. Dementsprechend könnte der Blockbuster möglicherweise in Süd- und Mittelamerika größeres Interesse generieren. Allerdings ist es zweifelhaft, dass dadurch ein dermaßen schwaches Einspielergebnis in den USA ausgeglichen werden könnte.

Obwohl Marvel in den letzten Monaten ebenfalls eher geschwächelt hat, würde es DC somit nicht schaffen, wieder näher an den alten Konkurrenten heranzurücken – mit The Flash, Shazam! Fury of the Gods und Black Adam hat das Unternehmen zuletzt dreimal in Folge sowohl hinsichtlich der Kritiken als auch der Einspielergebnisse komplett danebengehauen. Natürlich handelt es sich bei Blue Beetle aktuell nur um eine Prognose, doch die Erwartungen an den Film lassen wirklich nur wenig Hoffnung zu.

Die jüngeren DC-Filme sind leider keine gute Werbung für das moderne Kino:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.