Ist DCs neuer Superhelden-Film The Flash ein echtes Meisterwerk geworden? Jaein, die Mehrheit der Kritiker bewertet die Comicverfilmung mit gemischten Gefühlen. Wir fassen euch die Kritikerwertungen zusammen.

Update vom 7. Juni 2023:

The Flash ist doch kein Überflieger

Im Vorfeld wurde der neue Superhelden-Film von DC in den höchsten Tönen gelobt. Stellenweise wurde bereits vom besten Film des Jahres gesprochen. Nun nährt sich das Release-Datum von The Flash mit großen Schritten und die Mehrheit der internationalen Presse hat ihr Urteil gefällt und das liegt unter den Erwartungen.

So hält The Flash auf Rotten Tomatoes zum Beispiel einen Score von 73 Prozent. Das ist zwar kein schlechter Wert, ist aber fernab von den ersten Kritiker-Stimmen aus dem April 2023. Auf Metacritic kommt der Superhelden-Film sogar nur auf durchschnittlich 60 Prozent positive Stimmen.

Viel wichtiger ist aber der User-Score. Hier müssen wir uns noch bis zum 15. Juni 2023 gedulden, wenn The Flash offiziell im Kino startet.

Ursprüngliche Meldung vom 26. April 2023:

Nach diversen Flops: Publikum feiert The Flash

Die letzten Jahre liefen alles andere als rund für das filmische DC-Universum. Was 2013 mit Man of Steel noch recht vielversprechend anfing, entwickelte sich immer mehr zum millionenschweren Unfall. Birds of Prey, Wonder Woman 1984, Black Adam und zuletzt Shazam: Fury of the Gods – die Liste der Flops ist lang.

Aus diesem Grund plant Warner Bros. das gesamte DC-Film-Universum zu rebooten. 2025 soll es mit Superman: Legacy losgehen.

Aus dem alten Universum erscheinen aber noch drei Filme in diesem Jahr: The Flash, Blue Beetle und Aquaman and the Lost Kingdom.

Der neuste Trailer zum kommenden Superhelden-Film The Flash:

The Flash - Trailer 2 Deutsch

Und besonders The Flash sorgt aktuell für viel Furore im Netz. So zeigte Warner Bros. den Film vorab im Rahmen der diesjährigen CinemaCon einem ausgewählten Publikum. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten und fallen euphorisch aus: