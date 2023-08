Kettensägen im Xbox Game Pass: Blutiges Horror-Game ab sofort im Spiele-Abo

In den kommenden Wochen erwarten euch wieder viele tolle Spiele im Xbox Game Pass. Der aktuelle Neuzugang ist nichts für schwache Nerven. Fans von Horror und Kettensägen sollten aber einen Blick riskieren.

Xbox Series X Facts

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jedes Monats nehmen einige Spiele Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist neu

Der Xbox Game Pass wird um neue Spiele erweitert. Ab sofort könnt ihr euch The Texas Chain Saw Massacre auf Xbox-Konsolen und PC herunterladen. Microsoft hat sich das brandneue Horror-Game direkt zum Release gesichert.

Bei The Texas Chain Saw Massacre handelt es sich um ein asymmetrisches Third-Person-Mulitplayer-Game, das auf dem gleichnamigen Horrorfilm aus dem Jahr 1974 basiert. Anders als in Dead by Daylight treten aber gleich drei Mitglieder der Mörderfamilie gegen vier Opfer an. Somit müssen beide Gruppen stärker auf Teamwork achten.

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass an:

Everspace 2 für Konsole (ab sofort verfügbar)

Firewatch für Konsolen und PC (ab sofort verfügbar)

The Texas Chain Saw Massacre für Konsole und PC (ab 18. August 2023)

Sea of Stars für Konsole und PC (ab 29. August 2023)

Gris für Konsole und PC (ab 05. September)

Starfield für Konsole und PC (ab 06. September 2023)

Schaut euch hier den Trailer für The Texas Chain Saw Massacre an:

The Texas Chain Saw Massacre: Gameplay-Trailer

Xbox Game Pass: Diese Hits nehmen ihren Abschied

Mitte und Ende jeden Monats werden einige Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Um dann noch weiterzocken zu können, müsst ihr das Spiel im Microsoft-Store kaufen. Glücklicherweise erhaltet ihr dabei einen Rabatt von 20 Prozent.

Diese Spiele verschwinden bald aus dem Game Pass:



Black Desert (31. August)

Commandos 3 (31. August)

Immortality (31. August)

Nuclear Throne (31. August)

Surgeon Simulator 2 (31. August)

Tinykin (31. August)

Ubisoft bietet eine eigene Version des Game Pass auf der Xbox an:

Ubisoft+ Multi Access jetzt auf der Xbox

Xbox Series X und Game Pass: Jetzt kaufen

Noch keine Xbox Series X? Die besten Deals für Microsofts neue Konsole haben wir in einem Sammelartikel zusammengefasst. Für Xbox-Konsolen kostet der Game Pass 10,99 Euro und für den PC 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 14,99 Euro im Monat noch etwas teurer (im Microsoft Store ansehen).