Kia hat nicht nur ein Konzept zum kommenden Elektroauto EV9 präsentiert, sondern macht noch mit einer anderen Aussage auf sich aufmerksam. Ab dem Jahr 2035 sollen keine Verbrenner mehr vom Band laufen. Stattdessen setzt man voll auf E-Autos – mit einer Hintertür.

Kia: Abschied vom Verbrenner kommt 2035

Mit dem Kia EV9 hat die Automarke gerade das Konzept eines neuen Flaggschiff-Elektroautos vorgestellt. Gleichzeitig folgt die Ansage, dass man ab dem Jahr 2035 keine Verbrenner mehr verkaufen will (Quelle: TopGear). Derzeit spricht man in diesem Zusammenhang aber nur vom europäischen Markt. Eine Hintertür möchte man sich wohl noch offen halten, falls Verbrenner auf anderen Kontinenten zu dem Zeitpunkt noch gefragt sein sollten.

Die Ankündigung Kias kommt alles andere als überraschend. Der Mutterkonzern Hyundai hatte bereits vorab erläutert, dass es ab dem Sommer 2035 keine neuen Verbrenner mehr geben würde. Einen Alleingang wird Kia also nicht wagen. Bis zum Jahr 2024 möchte man zudem vollständig CO2-frei unterwegs sein.

Ob der Verkauf klassischer Benzin- und Dieselautos ab 2035 überhaupt noch erlaubt sein wird, ist derzeit Gegenstand der Diskussion. Bisher handelt es sich hierbei nur um einen Vorschlag der EU-Kommission. Mehrere EU-Länder planen bereits ein früheres Aus für Verbrenner, zum Beispiel Dänemark, Irland und die Niederlande.

Nur noch E-Autos: Das planen deutsche Hersteller

Opel möchte in Europa bereits ab dem Jahr 2028 keine neuen Verbrenner mehr verkaufen. Audi plant den Ausstieg für 2033, bei der Konzernmutter Volkswagen ist ein Zeitraum zwischen 2033 und 2035 im Gespräch. Mercedes und BMW haben sich noch nicht konkret geäußert. Von BMW heißt es, dass man bis 2030 mindestens zur Hälfte elektrisch unterwegs sein möchte. Unterdessen steigt der Anteil an E-Autos in Deutschland beträchtlich.