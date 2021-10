Jeder sieht es, jeder redet darüber: Die koreanische Serie Squid Game hat über Netflix die Welt erobert; allerdings nicht nur die Welt der Erwachsenen. Mehrere Schulen haben bereits Warnungen an Eltern verschickt.

Netflix Facts

Immer mehr Schulen warnen Eltern davor, ihre Kinder Squid Game auf Netflix sehen zu lassen. Grund dafür sind gewaltvolle Spiele während der Pause, in denen Kinder der Serie nacheifern. In Squid Game treten hoch verschuldete Menschen in erbarmungslosen Spielen gegeneinander an, um ein Preisgeld zu gewinnen. Die Verlierer sterben – und am Ende soll nur einer übrigbleiben.

Squid Game in der Pause: Wer verliert, wird verprügelt

Das Personal einer belgischen Schule in Erquelinnes hat auf Facebook eine Nachricht an alle Eltern herausgegeben (Quelle: Facebook). Dort berichten sie von dem Spiel „Rotes Licht, Grünes Licht“ aus Squid Game, das während der Pause gespielt wird. Das Ganze wäre kein Problem, würden die verlierenden Kinder nicht verprügelt werden.

Auch an Schulen in England fragen die Schüler mittlerweile, ob sie die Squid-Game-Spiele im Sportunterricht oder in der Pause nachstellen dürfen (Quelle: Mirror). Eine Schule in Kent habe bereits extra Unterrichtsstunden zum Thema Gewalt und Medienkompetenz geplant, während die Leitung einer anderen Schule Briefe an Eltern versendet habe, in denen vor der Netflix-Serie gewarnt wird.

In Deutschland ist Squid Game ohnehin erst ab 16 Jahren freigegeben, in Belgien sogar ab 18 Jahren. Die Altersfreigabe allein hindert jüngere Zuschauer aber natürlich nicht am Streamen – in dem Fall müssen Eltern ein Auge auf den Medienkonsum haben.

Tipp: So können Eltern Inhalte auf Netflix für ihre Kinder sperren lassen.

Squid Game ist seit dem 16. September 2021 auf Netflix verfügbar und feiert mittlerweile internationalen Erfolg. In Deutschland ist es schon eine Weile auf Platz 1 der beliebtesten Serien und Filme auf Netflix.