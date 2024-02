Kino-Legende kehrt zurück: Filmfans müssen sich den 5. März merken

Wenn ihr mich fragt, kommt am 5. März der beste Film aller Zeiten zurück in die Kinos – aber nur für einen Tag. Zwar können sich Geschmäcker unterscheiden, aber den Filmklassiker Donnie Darko sollte eigentlich jeder Film-Fan einmal im Leben gesehen haben.

Donnie Darko auf der großen Leinwand erleben: Viele Plätze sind jetzt schon weg

Der 5. März ist noch ein wenig hin, doch für so manche besondere Filmerlebnisse könnt ihr mehrere Wochen im Voraus Karten bestellen. So ein besonderes Ereignis ist die „Best of Cinema“-Reihe, über welche großes Kino immer wieder zurück auf die Leinwand findet. Darunter dieses Mal Donnie Darko – ein Mystery-Science-Fiction-Drama, das die Grenzen von Genres auslotet und dabei verdammt viel Spaß macht.

Ja, ihr könnt Donnie Darko auch streamen – aber warum nicht lieber im Kino sehen?

Donnie Darko wird nur an diesem einen Tag, dem 5. März, deutschlandweit in vielen Kinos ausgestrahlt. Wenn ihr euch die Kinosäle anseht, so sind in Berlin zumindest schon einige Plätze besetzt. Holt euch die Karten, wenn ihr das nicht verpassen wollt! Im Kino wird Donnie Darko in der restaurierten aber originalen Kinofassung ausgestrahlt.

Darum geht es im Sci-Fi-Meisterwerk: Ihr begleitet den Teenager Donnie Darko (gespielt vom jungen Jake Gyllenhaal), den so einige seltsame Ereignisse heimsuchen. Etwa glaubt er, immer wieder einen riesigen, gruseligen Hasen zu sehen, der ihm vom Ende der Welt berichtet. Noch dazu scheinen übernatürliche Dinge in Donnies Welt zu geschehen, die nach und nach außer Kontrolle geraten. Falls ihr mehr wissen wollt, solltet ihr euch den Film einfach ansehen.

Schaut in den neuen Trailer, um einen Einblick zu erhalten:

Donnie Darko: Zurück im Kino! | Trailer Deutsch | Best of Cinema

Mit fantastischer Musik, der Vermischung von Genres wie Komödie, Horror, Liebesfilm und Mystery sowie einem Plot, den ihr euch auf keinen Fall spoilern dürft, sticht Donnie Darko einfach aus allen anderen Filmen heraus.

Ihr müsst Donnie Darko nicht mögen, aber es kann mit Sicherheit gesagt werden, dass es keinen anderen Film gibt, der mit ihm vergleichbar ist. Nicht umsonst wird Donnie Darko als Kultfilm gehandelt, der trotz seines ursprünglichen Releases 2001 auch heute nicht alt oder langweilig wirkt.