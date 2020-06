Am Freitag, den 26. Juni ist Movie Nite in Fortnite. Epic Games zeigt als Ingame-Event einen ganzen Kinofilm von Christopher Nolan. Für deutsche Zuschauer ist es Prestige – Meister der Magie.

Fortnite Facts

Fortnite möchte zeigen, was für eine Art von Plattform Videospiele sein können. Der Kinoabend ist nicht das erste große Live-Event innerhalb des Spiels, vor ein paar Wochen ließ Rapper Travis Scott die Insel des Party Royale-Modus erbeben und Millionen schauten dabei zu.

Wie gut die Movie Nite ankommt, wird sich am 26. Juni zeigen. Dort präsentiert Epic Games je nach Land einen von drei Christopher Nolan-Filmen. Die Hollywood-Streifen werden dann komplett im Spiel erlebbar sein. In Deutschland geht es um 15:00 Uhr los, bei uns zu sehen gibt es Prestige – Meister der Magie. In anderen Ländern sind Inception und Batman Begins zu sehen.

Prestige ist zugegeben einer der eher unbekannteren Nolan-Filme. Er ist jedoch mit hochkarätigen Schauspielern besetzt. Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine ,Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Andy Serkis und David Bowie gaben sich in der Romanverfilmung von „Das Kabinett der Magier“ (Christopher Priest) die Ehre.

Auf imdb hat Prestige eine Wertung von 8,5, außerdem kann der Film 2 Oscar-Nominierungen vorweisen (Beste Kamera und bestes Szenenbild). Fall ihr den Film 2007 im Kino verpasst habt, wäre das eure Chance in als Fortnite-Event nachzuholen. Er ist nicht umsonst unter den Top 50 der am besten bewerteten Filme auf imdb.

Bilderstrecke starten (21 Bilder) Chance vertan: 10 Hollywood-Stars, die Paraderollen abgelehnt haben

Wie im echten Kino, ist es auch bei der Movie Nite nicht erlaubt zu Streamen oder das Event, beziehungsweise den Film aufzuzeichnen. Alle Infos erhaltet ihr noch mal gebündelt auf der offiziellen Website. Sollte der Kinoabend gut ankommen, sind solche Events in Zukunft vielleicht regelmäßig ein Teil des Spiels.

Was haltet ihr von solchen Ingame-Events? Eine tolle Erweiterung für das Medium Videospiel oder gehören Filme dor nicht hin? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.