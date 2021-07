In Deutschland zeigen nicht alle Kinos den neuen Marvel-Blockbuster Black Widow: Eine bekannte Kette boykottiert den Film und spielt ihn nicht im hauseigenen Programm. Wir zeigen euch, wo und wie ihr den Film trotzdem sehen könnt.

Black Widow wird nicht in jedem Kino in eurer Nähe gespielt werden. Grund ist Disneys Entscheidung, den Film einen Tag nach Kinostart bereits auf Disney+ zu zeigen – mit dem VIP-Zugang des Streaming-Dienstes, der euch für den Film einmalig 21,99 Euro kostet. Die Kinokette Kinopolis hat bereits zu Black Widow klargestellt, dass der Film in den eigenen Kinos nicht laufen wird, da sie die Vertragsbedingungen des Verleihers nicht akzeptieren konnten.

Zudem hatten sich Cineplex und die Filmpalast- sowie die Astor-Gruppe im Mai 2021 mit Kinopolis in einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen. Es ist also durchaus möglich, dass Black Widow von diesen Kinoketten ebenfalls nicht gezeigt wird. Ein Blick in das hiesige Programm dürfte euch darüber Aufschluss geben.

Wo kann man Black Widow momentan denn nun sehen?

Der Boykott betrifft aber natürlich nicht alle Kinoketten in Deutschland. Cinemaxx etwa zeigt Black Widow, um eine der größeren Ketten zu nennen. Möglich ist nur, dass Karten für Vorstellungen etwas knapper bemessen sind, immerhin fallen einige Kinomöglichkeiten aus.

Falls ihr Black Widow gar nicht im Kino sehen wollt oder könnt, bleibt euch wie bereits gesagt der VIP-Zugang auf Disney+: Bezahlt ihr einmalig 21,99 Euro zu den normalen Kosten des Dienstes, so könnt ihr den Marvel-Blockbuster ab heute dort streamen. Ab dem 6. Oktober 2021 wird der Film allerdings regulär auf Disney+ erscheinen, und ihr könnt ihn im normalen Abonnement streamen.

Black Widow ist am 8. Juli 2021 erschienen und kann ab sofort im Kino gesehen oder zu Hause gestreamt werden. Der Film folgt der Superheldin Black Widow und jenen Ereignissen, die zwischen The First Avenger: Civil War und Avengers: Inifinity War geschehen sind.