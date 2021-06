Mit niedriger Inzidenz praktisch bundesweit fallen aktuell immer mehr Einschränkungen. Auch Kinos dürfen wieder Gäste empfangen. Doch auch beim Filmvergnügen gibts für Betreiber und Filmfans einiges zu beachten. Die fünf wichtigsten Antworten haben wir für euch bereitgestellt.

Coronavirus: News und Tipps & Tricks, wie ihr die Zeit zu Hause übersteht Facts

Knapp acht Monate lang mussten Kinosäle in Deutschland ihre Pforten dicht machen, wenige andere Branchen haben die Corona-Pandemie und die Schutzmaßnahmen gegen das Virus so einschneidend erwischt. Umso mehr freuen sich Kinobetreiber und Filmfans auf den nächsten Besuch im Lichtspielhaus, der vielerorts nur noch wenige Tage auf sich warten lässt.

Wann öffnen die Kinos in Deutschland wieder?

Bundesweit planen große Kinoketten wie Cinemaxx und Cinestar die Öffnung ihrer Häuser für den 1. Juli. Damit bleibt man nebenbei auch dem guten, alten Turnus für neu erscheinende Filme treu, der 1. Juli ist ein Donnerstag. Wie mehrere Medien berichten, hat sich die Kinobranche auf diesen Termin für die bundesweite Wiedereröffnung geeinigt. Für viele Häuser rechne sich die Öffnung zuvor nicht, was auch am geringen Filmangebot liege.

In den kommenden Wochen starten mehrere mit Spannung erwartete Streifen, die auf einen späten, aber erfolgreichen Kinosommer hoffen lassen. Zudem können die Kinos Filme nachholen, die während der Schließung erschienen sind, aber nicht gezeigt werden konnten. So dürfte vielerorts der Oscar-prämierte Nomadland auf dem Programm stehen, während sich MCU- und Disney-Fans auf Cruella (bereits erschienen) und Black Widow (ab 8. Juli) freuen können. Wer es gruselig mag, startet am besten mit A Quiet Place 2 (ab 24. Juni).

Warum öffnen manche Kinos schon früher?

Lokal öffnen einige Lichtspielhäuser am heutigen Donnerstag, dem 17. Juni. Die nötige Flexibilität dazu haben eher unabhängige Kinos oder Programmkinos, aber auch Häuser der Kette UCI öffnen teils heute. Die Großkonzerne brauchen in der Regel mehr Zeit für die Vorbereitung, müssen etwa Angestellte zunächst aus der Kurzarbeit zurückholen, so der Norddeutsche Rundfunk (NDR).

Was muss ich vor dem Kinobesuch wissen?

In allen Kinos werden Gäste einen Nachweis über negativen Corona-Test, abgeschlossene Impfung oder Genesung vorlegen müssen. Die Maskenpflicht gilt allgemein dort, wo kein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Am Platz dürfen die Masken in der Regel abgenommen werden, hier gibt es aber unterschiedliche Regeln je nach Bundesland. Die Buchungssysteme sorgen aber beim Kartenverkauf dafür, dass Abstände zwischen getrennt gebuchten Plätzen eingehalten werden. Eine Auslastung von 50 Prozent in den Sälen soll erlaubt sein, was einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht, heißt es.

Wer sich im Kino noch nicht sicher fühlt oder einfach lieber Zuhause Filme und Serien schaut, ist mit Streaming gut aufgehoben. Im Video findet ihr eine Übersicht der gängigen Anbieter:

Wird es bundeseinheitliche Regeln geben?

Bundesweit einheitliche Regelung wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben, letztlich haben die einzelnen Bundesländer die Entscheidungshoheit über Öffnungsbedingungen und Hygienekonzepte. Zudem können einzelne Kinos oder Betreiber auch weitergehende Schutzmaßnahmen für einzelne Häuser treffen.

Wo finde ich mehr Informationen?

Generell gilt deswegen: Der Kinobesuch geht, wie aktuell viele Unternehmungen, mit etwas mehr Aufwand einher, als es vor Corona der Fall war. Filmfans sollten sich vor dem Besuch des örtlichen Kinos am besten auf den jeweiligen Webseiten informieren. Die Kinos erklären dort, welche Regeln in den jeweiligen Häusern gelten beziehungsweise wie die Vorgaben umgesetzt werden. Spätestens beim Kauf eines Tickets erfahren Gäste meist auch, wie Nachweise zu Impfung oder Test vorzulegen sind. Außerdem müssen persönliche Daten hinterlassen werden, auch das geschieht meist schon während des Ticketkaufs.