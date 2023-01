Twitch-Streamerin Amouranth hat mit ihren freizügigen Auftritten und OnlyFans-Inhalten viele Fans gewonnen. Allerdings kommt sie in Sachen Popularität auch mit nackter Haut nicht an der PS5 oder Nintendo Switch vorbei, wie zwei peinliche Abstimmungen auf Twitter beweisen.

Twitch Facts

Wie beliebt ist Amouranth? Die freizügige Internet-Berühmtheit zählt zweifellos zu den erfolgreichsten Twitch-Influencerinnen, doch im direkten Popularitätsvergleich mit den beliebtesten Spiele-Konsolen zieht sie offenbar dennoch den Kürzeren. Eine Reihe von skurrilen Abstimmungen, die Amouranth über ihren Twitter-Account gepostet hat, enden mit einem eindeutigen Ergebnis – trotz des Versprechens von nackter Haut würden Fans lieber mit einer PS5 oder einer Nintendo Switch spielen.

Amouranth kassiert Niederlage gegen PS5 und Nintendo Switch

Am 15. Januar hat Amouranth einen Tweet gepostet, in dem sie ein körperbetontes Outfit trug und ihre Fans abstimmen ließ, ob sie entweder lieber ein Tag mit ihr verbringen würden oder eine PS5 hätten. Mit 64,5 Prozent der Stimmen konnte die PlayStation ihre etwas ungewohnte Herausforderin problemlos abblitzen lassen. (Quelle: Twitter)

Diese Niederlage wollte Amouranth offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen und postete am 23. Januar eine Abstimmung, bei der die Community in einem hypothetischen Szenario zwischen ihr und einer Nintendo Switch wählen konnte. In einem aus demokratischer Sicht dubiosen Manöver versprach die Streamerin allen Fans, die für sie abstimmten, 90 Prozent Rabatt für ihren OnlyFans-Account. Doch auch diese Aussicht half nicht und die Switch schnappte sich mit etwas über 57 Prozent den Sieg.

Twitch-Streamerin macht in Bikini weiter

Während die Abstimmungsresultate Amouranth nicht gefallen dürften, müssen sich Fans von ihr vermutlich nicht über ein allzu großes Re-Branding Sorgen machen. Dass sie in den kommenden Wochen auch weiterhin auf Twitch im Bikini zu sehen sein wird, hat sie erst kürzlich bestätigt.

Vielleicht wird sie in Zukunft auch sogar eine ihrer skurrilen Abstimmungen gegen Produkte aus dem Tech- und Entertainment-Bereich gewinnen. Bislang hat sie neben der PS5 und der Nintendo Switch auch gegen einen Gaming-PC und eine RTX 4090 verloren. Eventuell hat sie ja gegen einen Bluetooth-Lautsprecher oder einen USB-Multi-Port bessere Chancen.

