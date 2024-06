Klatsche für Erstkäufer: PS5-Hit schon kurz nach Release reduziert

Rise of the Ronin ist gerade erst vor zwei Monaten für die PS5 erschienen. Nun könnt ihr euch das Open-World-Abenteuer im PlayStation-Store bereits mit einem satten Rabatt von 20 Euro schnappen.

Rise of the Ronin Facts

Rise of the Ronin zählt dieses Jahr bislang zu den größten exklusiven PS5-Releases. Falls ihr beim Release am 22. März 2024 noch gezögert habt, könnt ihr euch das Open-World-Abenteuer jetzt nur zwei Monate später mit einem Rabatt von 25 Prozent schnappen. Erstkäufer dürften sich über den schnellen Preisnachlass mal wieder ärgern.

In unserem Test konnte Rise of the Ronin mit seinem herausfordernden, aber fairen Gameplay überzeugen:

Rise of the Ronin: PS5-Hit im Angebot

In Rise of the Ronin schlüpft ihr in die Schuhe eines namenlosen Kriegers, der durch das Japan des 19. Jahrhunderts zieht. Inmitten großer gesellschaftlicher Veränderungen, Clan-Konflikten und Krieg liegt es an euch, das Schicksal des Landes mit eurer Klinge mitzugestalten. Eure Entscheidungen werden die Geschichte wesentlich beeinflussen.

Schaut euch hier den Trailer zu Rise of the Ronin an:

Rise of the Ronin: Pre-Order-Trailer | PS5

Bei der PlayStation-Community hat Rise of the Ronin einen sehr guten Eindruck hinterlassen – momentan steht das Spiel im PS-Store nach über 10.000 abgegebenen Stimmen bei einer Wertung von 4,25 von 5 möglichen Sternen. Auf Metacritic reicht es für eine Kritikerwertung von 76 und eine Spielerwertung von 8,8.

Zwei Monate nach dem Release ist Rise of the Ronin für die PS5 jetzt um 25 Prozent reduziert – statt 79,99 Euro kostet die Standard Edition nur 59,99 Euro. Parallel wurde die Digital Deluxe Edition von 89,99 Euro auf 69,29 Euro reduziert (im PlayStation-Store ansehen). Der Rabatt läuft noch bis zum 13. Juni 2024.

Rabatte satt dank Days of Play im PlayStation-Store

Sony hat die beliebten Days of Play gestartet und somit zahlreiche spannende Spiele-Hits im Preis reduziert. Unter anderem könnt ihr euch jetzt auch Highlights wie Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy 7 Rebirth oder Star Wars Jedi: Survivor besonders günstig schnappen (Quelle: PlayStation).

Wenn es euch nichts ausmacht, ein paar Tage länger auf die Bestellung zu warten, könnt ihr euch auch die physische Version bei Amazon bestellen. Inklusive der Ab-18-Liefergebühr ist Rise of the Ronin dort sogar noch einmal 5 Euro günstiger zu haben.

Rise of the Ronin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.06.2024 07:41 Uhr

