Während der Xbox-Hersteller Microsoft auf der einen Seite noch mit Sony über die Zukunft von Call of Duty streitet, macht er auf der anderen bereits konkrete Pläne. So sollen auch Nintendo-Spieler den Erfolgs-Shooter bald genießen können. Jetzt werden jedoch Zweifel an diesem Vorhaben laut.

Call of Duty für Nintendo? Die Switch ist zu schwach

Call of Duty ist eine Naturgewalt. Die Bedeutung des Shooters lässt sich daran ablesen, dass jeder wichtige Gaming-Publisher einen Bissen abhaben will. Microsoft will die Reihe mit der Übernahme von Activision Blizzard für sich selbst gewinnen und Sony macht sich Sorgen, dass sie dadurch von der PlayStation fliegt. Doch auch Nintendo mischt mit.

Hierfür haben Microsoft und der Switch-Hersteller einen Vertrag abgeschlossen, laut dem Call of Duty auf für Nintendo-Spieler verfügbar gemacht werden soll. Voraussetzung ist natürlich, dass die Übernahme vom CoD-Publisher Activision Blizzard gelingt.

Doch auf welcher Plattform soll der Shooter dann eigentlich erscheinen? Laut der britischen Wettbewerbsbehörde (CMA) kann es nicht die Switch sein. Die Monopolwächter sehen hier “ keine Anzeichen dafür, dass die Konsole technisch dazu in der Lage sei.“ Zumindest nicht mit einer ähnlichen Gameplay-Qualität, wie auf der Xbox oder PlayStation (Quelle: CMA).

Schaut euch hier den Trailer für Call of Duty Warzone 2.0 an:

Warzone 2.0 Launch Trailer | Call of Duty: Warzone 2.0

Switch spielt nicht mit Xbox und PlayStation in einer Liga

Im Rahmen der Untersuchungen des Activision-Blizzard-Deals betont Microsoft stets, dass durch den Mega-Deal ja nur mehr Spieler in den Genuss von CoD kommen würden. Der Vertrag mit Nintendo ist ein vermeintlicher Beweis dafür. Der Kommentar zur Switch beweist jedoch, dass die CMA hier nicht mit Microsoft auf einer Wellenlänge ist.

Stattdessen betont die Behörde, dass es Xbox und PlayStation sind, die sich in Sachen Inhalte, Zielgruppe und Technologie gegenüberstehen. Nintendo würde hier Konsolen mit anderen technischen Rahmenbedingungen anbieten, mit Spielen, die sich in der Regel eher familien- und kinderfreundlicher sind. Wenn Nintendo nicht also noch eine deutlich stärkere Konsole unter Marios Schnauzer versteckt hat, wird sich daran wohl so schnell auch nichts ändern.

Weiterhin sei Call of Duty sehr wichtig für den Wettbewerb zwischen Xbox und PlayStation. Sollte CoD gar nicht mehr oder nur zu schlechteren Bedingungen auf der Sony-Konsole erscheinen, könnten der Wettbewerb und letztendlich auch die Spieler darunter leiden. Eine Umfrage der CMA zeigt hier, das tatsächliche einige Gamer einer PS5 ohne CoD den Rücken kehren würden. Einen möglichen Vertrag mit Sony, der dem Publisher CoD auf der PlayStation garantiert, will die CMA erst zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigen.