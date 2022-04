Keine schönen Aussichten für die deutschen Mobilfunkanbieter. Während Telekom, Vodafone und o2 ihre zukunftsweisenden 5G-Netze aufbauen und noch leistungsfähiger machen wollen, herrscht bei den Kunden wenig Begeisterung.

Bitter für o2 und Co: 5G kümmert in Deutschland kaum wen

Mit 5G sollen die deutschen Mobilfunknetze in ein neues Zeitalter aufbrechen. Die Netzbetreiber Vodafone, Telekom und Telefónica/o2 überbieten sich immer wieder mit neuen Meldungen zum Aufbau der 5G-Versorgung, Anwendungsbeispielen für hohe Datenraten unterwegs und passenden Vertragsangeboten, bei denen 5G integriert ist. Dieses Feuerwerk an Versprechungen scheint bisher allerdings nicht bei den Kunden zu verfangen.

Deren Interesse an 5G ist nämlich bestenfalls zurückhaltend. Nur 15 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen der Zugang zu 5G wichtig sei, wie eine Auswertung von Statista zeigt:

In Deutschland geben die Mobilfunkkunden noch nicht viel auf 5G (Bildquelle: Statista)

Gründe für die Zurückhaltung kann es einige geben. Die Zahl der Nutzer, die auf 5G-Geschwindigkeit angewiesen ist, wird zum einen gering sein. Nicht umsonst bewerben Telekom und Co. 5G unter anderem als Zukunftsstandard für industrielle Anwendungen. Wer nicht gerade auf Reisen seine Lieblingsserie in 4K-Qualität streamen will, kommt mit 4G gut aus.

Auch die viele Zeit zuhause während der Pandemie könnte Anteil daran haben. Datenhungrige Anwendungen führt man lieber im heimischen Netz aus, wo sie nicht das Datenvolumen angreifen. Auch das Interesse am Glasfaser-Ausbau ist gering, obwohl Deutschland im Ländervergleich hinterherhinkt.

Dämpft DSS das Interesse an 5G?

Letztlich dürfte der Ausbau des 5G-Netzes die wichtigste Rolle spielen: Die Stiftung Warentest hat in ihrem aktuellen Test festgestellt, dass 5G in Deutschland nicht Standard ist – auch wenn viel in den Netzausbau investiert wird.

Hersteller wie Samsung setzen längst auch in der Mittelklasse auf 5G-Unterstützung:

Dazu kommt das DSS-Verfahren (Dynamic Spectrum Sharing), in dem 5G bisher oft angeboten wird. Hier teilen sich 5G und 4G die Frequenzbereiche. Bei entsprechendem Vertrag und 5G-fähigem Smartphone wählt sich das Handy dann ins 5G-Netz ein, wann immer möglich. Aber oft über die langsameren Frequenzen, sodass für Nutzer praktisch kein Geschwindigkeitsvorteil rausspringt. Kein Wunder, dass da die Erwartungen nicht übersprudeln.