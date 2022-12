E-Autos müssen nicht nur mit dem emissionsfreien Antrieb und einem konkurrenzfähigen Preis überzeugen. Längst geht es beim Rennen um die Zukunft der Mobilität auch um die technische Überlegenheit und Aktualität. Gerade im letzten Fall hat Pionier Tesla aber das Nachsehen – und zwar gewaltig.

Tesla steinalt: Keine anderen E-Auto-Modelle haben mehr Jahre auf dem Buckel

Wenn es um das Alter des Auto-Lineups geht, sieht Tesla gegenüber der Konkurrenz so richtig alt aus. Nur ein Hersteller weltweit hat im Durchschnitt noch ältere Autos im Angebot als ausgerechnet der Elektro-Pionier, der die Zukunft der Branche bestimmt. Während Teslas Portfolio im Durchschnitt stolze 7,8 Jahre alt ist, zählt nur die russische Marke Lada noch mehr Lenze: Durchschnittlich sind die Modelle biblische 18,9 Jahre alt.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Automobilexperten Juan Felipe Munoz für das Portal Insideevs. Dabei kommt es nicht etwa darauf an, wie lange die Autos genutzt werden. Sondern wie lange die Hersteller ihr Modell von der Vorstellung bis zu einer neueren Version oder dem Auslaufen im Angebot behalten. Facelifts werden hierbei Munoz zufolge nicht eingerechnet.

Junge Marken mit wenigen neuen Modellen kommen dabei meist gut weg. Die Top 3 bilden Isuzu aus Japan sowie die beiden chinesischen Marken XPeng und NIO. Das Durchschnittsalter ihrer Modelle beträgt jeweils 2,6 Jahre. Das jüngste Lineup größerer Hersteller mit mindestens 20 Modellen hat Honda, gefolgt von Hyundai und Geely. Auch Mercedes auf Platz 5 frischt sein Angebot recht häufig auf.

Das im Durchschnitt älteste Portfolio der Volumenhersteller hat indes Nissan. Mit Stellantis und Renault folgen zwei europäische Hersteller.

Wichtiger als das Alter ist beim Neuwagen oft der Preis. Dabei liefern sich Verbrenner und Stromer ein knappes Rennen:

Alt, aber nicht veraltet: Tesla kann auch mit E-Autos überzeugen

Dass Tesla das zweitälteste Lineup aller Autohersteller weltweit hat, muss allerdings nicht negativ sein. Der E-Autobauer ist mit seinen Stromern der Entwicklung des Markts um einige Jahre voraus gewesen und hat den Stil vieler anderer E-Autos geprägt, die heute erhältlich sind. Wenn alle Welt Tesla nacheifert, dauert es länger, bis der Tesla-Stil aus der Mode kommt.

Wer lange an einem Modell festhält, spart sich zudem Entwicklungskosten. Dazu kommt der Fokus auf Software bei Tesla. Mit Updates werden die Elektroautos länger aktuell gehalten. Updates „over the air“ werden in der Branche immer mehr zum Standard. Das Alter eines Automodells dürfte so in Zukunft an Aussagekraft einbüßen. Trotzdem kurios, dass ausgerechnet ein innovationsstarker Hersteller wie Tesla in dieser Hinsicht zum alten Eisen gehört.