Kleine Wärmepumpen-Sensation gelungen: Dieses günstige Modell passt überall rein

Gas- und Ölheizungen sollen zukünftig durch Wärmepumpen ersetzt werden. Der Umbau einer Wohnung oder eines Hauses ist dabei nicht nur sehr teuer, sondern auch kompliziert. Midea hat mit PortaSplit eine All-in-One-Split-Klimaanlage mit Heizfunktion vorgestellt, die jeder von euch einfach aufstellen kann. Es muss nichts umgebaut werden und die Kosten für das ganze System sind verhältnismäßig niedrig.

Midea PortaSplit: Günstige Wärmepumpe für alle

Wärmepumpen und Split-Klimaanlagen haben eins gemeinsam. Sie müssen von einem Fachmann installiert werden und erfordern einen großen Umbau der Wohnung oder des Hauses. Das ist teuer und auch nicht überall möglich. Die Midea PortaSplit kombiniert die Technologie aus beiden Welten und kostet mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.200 Euro deutlich weniger. Erste Händler verlangen auch schon unter 1.000 Euro (bei eBay anschauen). Der größte Vorteil bei der PortaSplit liegt darin, dass nichts umgebaut werden muss. Ihr müsst nur das Fenster oder die Terrassentür öffnen, das Außengerät herausstellen oder auf einer Halterung montieren und könnt danach direkt kühlen oder heizen (Quelle: Midea).

Anzeige

Die Midea PortaSplit ist dabei eine All-in-One-Split-Klimaanlage mit Heizfunktion, die mit einem SCOP von 4.0. ähnlich effizient ist wie eine Wärmepumpe, gleichzeitig aber von jedem installiert werden kann. Der einzige Nachteil dieses Systems liegt darin, dass ihr immer ein Fenster oder eine Terrassentür offen haben müsst. Dafür seid ihr aber komplett flexibel und verbraucht im Vergleich zu einer klassischen Klimaanlage beim Kühlen oder Heizen erheblich weniger Energie. Die Leitung ist dabei zwei Meter lang. Sehr flexibel seid ihr damit also nicht.

Im Video könnt ihr euch die Midea PortaSplit anschauen:

Midea PortaSplit: Mobile Wärmepumpe vorgestellt

Macht so ein System überhaupt Sinn?

Es kommt immer darauf an. So eine Midea PortaSplit könnte zusätzlich zu einer Gasheizung genutzt werden und die Heizkosten senken. Wird es zu kalt, nutzt ihr die immer teurer werdende Gasheizung, während ihr sonst auf so eine All-in-One-Split-Klimaanlage mit Heizfunktion setzt. Idealerweise dann auch mit einer Solaranlage, um die Stromkosten niedrig zu halten. Ich für meinen Teil bräuchte dann aber eine solide Lösung für das offene Fenster. Einerseits um nicht unnötig Energie zu verschwenden und Wärme zu verlieren und andererseits zum Schutz vor äußerlichen Einflüssen sowie Einbrechern. Die PortaSplit ist die erste ihrer Art und ich denke, dass in dem Punkt noch viel weiterentwickelt wird. Das System erinnert mich zudem an diese Lösung aus den USA:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.