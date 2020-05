Bildquelle: GIGA

Nach dem Marktstart von Intels neuen Prozessoren zieht AMD ein Ass aus dem Ärmel, das vor allem die Kunden freuen wird. Einer der besten Prozessoren des Chipherstellers wird im Preis gesenkt.

Reaktion auf neue Intel-Chips: AMD macht den Ryzen 9 3900X offiziell günstiger

Intels neue Prozessoren sind offiziell in den Verkauf gestartet und auch die ersten Testberichte sind bereits online. Den Marktstart der Konkurrenz lässt AMD natürlich nicht unbeantwortet und hat sich einen cleveren Schachzug ausgedacht. Um den potenziellen Kunden die eigene Ware noch schmackhafter zu machen, hat sich der Chiphersteller dazu entschieden, den Preis eines beliebten aktuellen Prozessors zu reduzieren.

Der aktuelle UVP des Ryzen 9 3900X wurde von 529 auf 410 US-Dollar reduziert. Für einen aktuellen Prozessor mit 12 Kernen ist das ein echtes Schnäppchen! Doch obwohl AMD die Händler damit indirekt auffordert, ebenfalls den Preis der CPU anzupassen, scheinen diese noch nicht so richtig mitziehen zu wollen, wie PCGamesHardware berichtet.

Ryzen 9 3900X bei Mindfactory anschauen

Kann AMD seinen Höhenflug aufrecht erhalten? Aktuell läuft es fantastisch für den Underdog – aus gutem Grund:

Günstigere Preise für den Ryzen 9 3900X: Warum zieht der Handel nicht mit?

Und das aus gutem Grund: Hierzulande liegt der Preis des Ryzen 9 3900X bereits seit geraumer Zeit bei 429 bis 439 Euro – und damit weit unter dem früher von AMD veranschlagtem UVP von 529 US-Dollar. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass der Markt nach einem simplen Angebot-Nachfrage-Prinzip funktioniert. Mit anderen Worten: Wenn die Händler ihre Prozessoren für diesen Preis loswerden, warum sollten sie dann den Verkaufspreis überhaupt reduzieren?

Es bleibt also abzuwarten, ob AMDs Preisanpassung sich auf die Preise der lokalen Händler übertragen wird. Letzten Endes liegt die Entscheidung bei den Kunden. Wenn AMDs Zwölfkerner nach dem Verkaufsstart der neuen Intel-Prozessoren wie Blei in den Regalen liegen bleibt, werden auch die Preise purzeln. Bleibt der Absatz an Chips unverändert, gibt es auch keinen Grund für eine Preisanpassung.