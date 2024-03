Knackiges Steam-RPG jetzt schon um 40 % reduziert: Erstkäufer schauen in die Röhre

Auf Steam könnt ihr jede Menge Geld sparen – solange ihr bereit seid zu warten. Im Fall eines düsteren Action-RPGs könnt ihr eurem Geldbeutel jetzt früher als sonst eine Freude machen. Der Fantasy-Hit ist schon ein halbes Jahr nach Release um 40 Prozent reduziert.

Lords of the Fallen im Sale: Fantasy-Hit im Preis reduziert

Wenn ihr nach einem neuen düsteren Action-RPG sucht, hat Steam jetzt das perfekte Angebot für euch. Lords of the Fallen ist um stolze 40 Prozent reduziert. Fans konnten sich schon im Oktober 2023 auf den Fantasy-Hit stürzen – mussten dafür aber auch 59,99 Euro zahlen. Geduldige Gamer bekommen das Spiel jetzt für nur 35,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 14. März 2024.

Lords of the Fallen HEXWORKS

Lords of the Fallen ist ein Soulslike. Das Action-RPG orientiert sich in Sachen Gameplay und Stimmung also an den Spielen der Dark-Souls-Reihe. Die Steam-Produktseite macht diese Verbindung bereits unmissverständlich klar. Es wimmelt nur so vor Rittern in schicken Rüstungen und schrecklichen Mutanten-Bossen, die besiegt werden wollen.

Dafür stehen euch in Lords of the Fallen eine Vielzahl von Waffen und Werkzeugen zur Verfügung. Greift ihr also lieber zum Zweihänder oder heizt ihr Feinden mit Flammenzaubern ordentlich ein?

Wir verraten euch die beste Starterklasse in Lords of the Fallen:

Lords of the Fallen spaltet die Souls-Fans

Die Steam-Reviews zu Lords of the Fallen fallen eher gemischt aus. Aktuell bewerten nur 61 Prozent der fast 20.000 Bewertungen das Spiel positiv. Auch in unserem GIGA-Test kann das Soulslike nicht komplett überzeugen.

Steam-Spieler loben vor allem die Grafik und das Design der Welt, Waffen und Rüstungen. Dark-Souls-Fans dürfte das Gameplay außerdem schnell in Fleisch und Blut übergehen. Ein häufig genannter Kritikpunkt betrifft allerdings die Varianz der Gegner. Gerade in späteren Gebieten soll es von recycelten Feinden nur so wimmeln und auch geschlagene Bosse werden schon kurz nach dem Sieg als gewöhnliche Gegner zurückgebracht.

