Auf Twitch gehören Knossi und MontanaBlack gerade zu den erfolgreichsten deutschen Streamern. Nun erobern die kontroversen Influencer auch Amazon – und mit diesem Erfolg hat wahrscheinlich kaum jemand gerechnet.

Biografien von Knossi & MontanaBlack: Streamer werden zu Bestseller-Autoren auf Amazon

Knossi und MontanaBlack gehören sowohl zu den beliebtesten als auch zu den kontroversesten Streamern, die Deutschland zu bieten hat. Während MontanaBlack in der Vergangenheit durch sexistische Fehltritte für Kontroversen sorgte, erlangte Knossi durch das Streamen von Online-Glücksspielen große Bekanntheit. Trotz der harschen Kritik – beide Streamer scheinen den Nerv ihrer Zielgruppe zu treffen. Abertausende Leute sehen ihnen beim Zocken zu und interagieren im Chat.

Doch nicht nur auf Twitch können die beiden Streamer echte Erfolge feiern, auch auf Amazon gehören sie gerade zu den Überfliegern – dank ihrer Biografien. Während Knossis Buch „Knossi – König des Internets: Über meinen Aufstieg und Erfolg als Streamer“ zum aktuellen Zeitpunkt den zweiten Platz in der etwas erstaunlichen Kategorie „Biografien von Mitgliedern der königlichen Familie“ innehält, sichert sich MontanaBlacks Buch „MontanaBlack II: Vom YouTuber zum Millionär“ den ersten Platz im Genre „Erinnerungen“ – und das, obwohl das Buch erst am 23. Februar 2021 erscheint.

Bestseller-Bücher von Knossi & MontanaBlack: Worüber schreiben die Twitch-Streamer?

Sowohl Knossi als auch MontanaBlack beschreiben in ihren Büchern den Werdegang ihrer Karriere. Knossi gibt dabei laut der Beschreibung nicht nur seine Geschichte 1:1 wieder, sondern erteilt den Lesern auch Ratschläge und erzählt von einigen prägenden Anekdoten. Bei Montana Blacks Buch handelt es sich hingegen schon um den zweiten Teil seiner Biografie. Während sich das Erstlingswerk „MontanaBlack: Vom Junkie zum YouTuber“ mit dem Tiefpunkt im Leben vom Marcel Eris beschäftigt, legt der zweite Teil der Beschreibung nach den Fokus auf den Aufstieg zum YouTube-Star und daraus folgenden Problemen.

Die beiden kontroversen Streamer scheinen also auch crossmedial großen Erfolg zu haben. Ob dieser jedoch noch lange anhält oder bald wieder abflacht, bleibt abzuwarten. Aktuell gehören beide jedoch zu den absoluten Top-Streamern auf Twitch.