(Bildquelle: Koei Tecmo Games Co., Ltd.)

Fantasy-RPG-Fans erwarten den Release von Wo Long: Fallen Dynasty bereits voller Sehnsucht. Entwickler Team Ninja bietet euch jetzt die Chance, euch vorher ein DLC zu verdienen, indem ihr die Gratis-Demo zockt.

Das kommende Action-RPG Wo Long: Fallen Dynasty zählt für Fans des Genres zu den meistgehypten Spielen des Jahres. Das neue Soulslike-Rollenspiel von Entwickler Team Ninja soll am 3. März erscheinen – doch vor dem Release bekommt ihr bereits die Chance, euch durch eine neue Gratis-Demo ein DLC für die Vollversion zu sichern.

Schnappt euch Gratis-DLC von Wo Long: Fallen Dynasty

Genau eine Woche vor dem Release, am 24. Februar, will Publisher Koei Tecmo die zweite Demo für Wo Long: Fallen Dynasty veröffentlichen. Alle Spieler, die sich bereits auf das RPG freuen, bekommen einen besonderen Grund geboten, die Demo auszuprobieren: Wer sie durchspielt, kann sich in der Vollversion über den Crouching-Dragon-Helm freuen. Neben dem Gratis-Item wird auch euer Speicherstand in die finale Version des Spiels übertragen.

In Wo Long: Final Dynasty wird die Han-Dynastie von Dämonen überrannt. Ihr müsst in der Folge als Milizsoldat im antiken China gegen die Rebellion der Gelben Turbane kämpfen. Die kostenlose Demo wird ebenso wie das RPG selbst für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC verfügbar sein. Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März außerdem als Day-One-Release im Xbox Game Pass.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Wo Long: Fallen Dynasty an:

Wo Long: Fallen Dynasty Story-Trailer

RPG-Fans dürfen sich auf düsteres Fantasy-Abenteuer freuen

Die erste Demo von Wo Long: Fallen Dynasty wurde im September 2022 veröffentlich und war eine Woche lang spielbar. Fans konnten dabei einen ersten Blick auf das Soulslike-Gameplay mit knallharten Gegnern werfen – nun könnt ihr euch also auf eine zweite Kostprobe freuen. Für Fantasy-Fans, die Herausforderungen mögen, könnte Wo Long auf jeden Fall interessant sein, schließlich hat Entwickler Team Ninja unter anderem mit Reihen wie Ninja Gaiden und Nioh schon öfter große Hits gelandet.

