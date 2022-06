Sony baut weiter Smartphones und integriert dort Technologien, die ihr bei anderen Herstellern nicht findet. Jetzt wurde bekannt, dass Sony bald wieder nachlegen möchte. Es soll ein kompaktes Top-Smartphone in Entwicklung sein, das eigentlich hätte schon vorgestellt sein müssen.

Sony Xperia 5 IV kommt noch

Im vergangenen Jahr hat Sony das Xperia 1 III und Xperia 5 III zur gleichen Zeit vorgestellt. In diesem Jahr gab es Anfang Mai nur das Xperia 1 IV zu sehen. Schnell sind Gerüchte aufgetaucht, wonach Sony kein kompaktes Flaggschiff-Smartphone mehr bauen könnte. Tatsächlich befindet sich das Xperia 5 IV wohl noch in Entwicklung und soll etwas später vorgestellt werden. Gut möglich, dass Sony so den Zeitraum zwischen Präsentation und Markteinführung verkürzen möchte. Sonst würden wieder einige Monate dazwischen liegen und das Smartphone in Vergessenheit geraden. Das Xperia 5 IV könnte aber richtig interessant werden.

Das Sony Xperia 5 IV soll demnach über ein 6,1-Zoll-Display verfügen. Mag im ersten Moment nicht wirklich kompakt klingen, doch Sony verbaut 21:9-Panels. Diese sind schmaler, aber länger, sodass ihr das Smartphone angenehmer in der Hand halten könnt. Als Prozessor soll der Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz kommen, dem 8 oder 12 GB RAM und 128 oder 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen sollen. Die Hauptkamera auf der Rückseite soll aus drei 12-MP-Sensoren bestehen. Auch an der Front kommt eine 12-MP-Kamera zum Einsatz (Quelle: sumahodigest)

Einer der größten Kritikpunkte am Xperia 5 III war, dass sich das Smartphone nicht kabellos aufladen lässt. Diese Funktion erwartet man bei so einem hohen Preis. Genau das soll beim Xperia 5 IV möglich sein. Der Akku soll dabei eine Kapazität von 5.000 mAh aufweisen, was 500 mAh mehr wären als beim Vorgänger. Als Betriebssystem gibt es direkt Android 13.

Das Sony Xperia 1 IV wurde schon vorgestellt:

Xperia 1 IV: Sony blickt auf die Erfolg der Vorgänger zurück

Wann erscheint das Sony Xperia 5 IV?

Wenn Sony das Xperia 5 IV direkt mit Android 13 auf den Markt bringen möchte, dann müsst ihr mit Herbst rechnen. Das Betriebssystem befindet sich noch in Entwicklung, sodass es noch einige Wochen dauern wird, bis die finale Version da ist. Erst danach dürfte Sony das Xperia 5 IV vorstellen. Konkrete Details fehlen dazu aktuell aber noch.