Xbox-Chef Phil Spencer hat große Pläne, um mit Konkurrenten wie Apple und Google mithalten zu können. Gerade Spieler am Smartphone dürfte das interessieren.

Xbox Series X Facts

Konkurrenz für Apple und Google: Xbox mischt mit

Xbox-Spiele und Game Pass auf iOS und Android im eigenen Xbox-Store? Laut Xbox-Chef Phil Spencer ist dieses Szenario jetzt nicht mehr weit entfernt. In einem Interview mit Financial Times erklärt Spencer, dass er in der Lage sein will, „Xbox und Inhalte von uns sowie von unseren Partnern auf jedem Bildschirm anzubieten, auf dem jemand spielen möchte“.

Aktuell sei dies auf Mobilgeräten noch nicht möglich. Man wolle aber auf eine Welt hinarbeiten, von der man glaube, dass sie kommen wird, in der diese Geräte miteinbezogen werden können. Entscheidend dafür ist eine neue EU-Gesetzgebung, die Apple und Google dazu zwingen wird, andere Stores auf iOS und Android zuzulassen. Ein eigener Xbox-Store für Mobilegeräte soll dann zusammen mit diesem Gesetz kommen, das im März 2024 erwartet wird. Laut Spencer eine „riesige Chance“ (Quelle: Financial Times, engadget).

Xbox will mehr Mobile und braucht Activision Blizzard

Entscheidend für die Mobile-Offensive der Xbox ist dabei allerdings die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Die Spiele des Publishers sollen dabei als Motivation dienen, damit Kunden den bereits etablierten Stores den Rücken kehren. Wann und ob diese Übernahme allerdings passieren wird, steht aktuell noch in den Sternen. Aktuell wird der Mega-Deal noch von einigen Behörden untersucht. Darunter auch die EU.

Dann soll es laut Spencer allerdings „ein Leichtes“ sein, die bestehenden Xbox- und Game-Pass-Apps so umzubauen, dass dort auch Spiele und Abonnements verkauft werden können. Damit kann sich Microsoft dann ein eigenes Standbein und Unabhängigkeit von Apple und Google aufbauen.