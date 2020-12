Für Cyberpunk 2077 geht es auf die Zielgerade. In wenigen Tagen startet das heiß erwartete Rollenspiel von CD Projekt Red. Nun macht ein anderes Spiel Cyberpunk 2077 aber Konkurrenz – dabei ist es mittlerweile mehr als 8 Jahre alt.

CS:CO – Alter Ego-Shooter schwingt sich zurück in die Steam-Charts

Bereits seit Monaten hält sich Cyberpunk 2077 hartnäckig in der Bestseller-Liste von Steam. In regelmäßigen Abständen machen jedoch andere Games dem Rollenspiel seinen Thron streitig. Nun gibt es einen „neuen“ Kontrahenten, der von sich Reden macht – und der ist mittlerweile mehr als 8 Jahre alt. Die Rede ist vom Team-Shooter Counter-Strike: Global Offensive, der bereits im Sommer 2012 an den Start ging. Seitdem wurde das Spiel von Valve in regelmäßigen Abständen mit Updates versorgt und kann inzwischen sogar kostenlos gespielt werden.

Doch wie hat es der Shooter dann geschafft, sich den zweiten Platz in der umsatzbasierten Bestseller-Liste von Steam zu sichern? Vor wenigen Tagen startete in Counter-Strike eine neue Operation namens „Zerbrochener Reißzahn“. Das Update brachte zahlreiche Änderungen mit sich, darunter etwa neue Spielmodi, neue Karten und diverse Verbesserungen. Auch enthalten ist der neue Premium-Pass für umgerechnet 12,75 Euro, der Käufern Zugriff auf weitere Herausforderungen und Belohnungen bietet.

Bei einer derart großen Spielerbasis ist es nicht verwunderlich, dass entsprechend viele Nutzer zum Premium-Pass greifen und somit Counter-Strike: Global Offensive knapp hinter Cyberpunk 2077 in der Bestseller-Liste von Steam steht.

Wöchentliche Steam-Bestseller: Top 10 in der Übersicht

Jeden Sonntag wird die Liste von offizieller Seite aktualisiert und bietet auf diese Weise einen guten Überblick über Spiele-Trends, die sich auf Steam etablieren. Die komplette Top 10 sieht aktuell wie folgt aus:

Phasmophobia und Among Us sind bereits seit mehreren Monaten in den Top 10 zu finden, Hades kann sich ebenfalls seit Wochen einen Platz unter den Bestsellern sichern. Erstaunlich: Der Football Manager 2021 scheint ebenfalls eine eingeschworene Fan-Gemeine zu haben, die größer als gedacht ist – eine echte Überraschung!