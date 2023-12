Konkurrenz für Netflix und Disney: Hollywood-Riesen planen Streaming-Fusion

Es dürfte eine der größten Fusionen der Unterhaltungsbranche werden. Berichten zufolge befinden sich die Bosse zweier Hollywood-Giganten in Gesprächen über einen möglichen Zusammenschluss. Was das für Fans künftig bedeutet, verraten wir euch in diesem Artikel.

Warner Bros. Facts

Warner und Paramount: Zwei Größen wollen zusammen noch größer werden

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters haben Sprecher beider Firmen bestätigt, dass sich Gespräche zwischen Warner Bros. Discovery und Paramount Global bezüglich eines Zusammenschlusses im Anfangsstadium befänden. Warner-Bros.-Discovery-Chef David Zaslav und Paramount-Chef Bob Bakish sollen bereits mehrere Stunden darüber diskutiert haben. (Quelle: Reuters)

Weiterhin betont Reuters allerdings, dass sich die beiden Firmen eventuell gegenseitig nicht besonders gut tun, da sie sich durch eine potentielle Fusion eine Menge Schulden aufladen und dazu noch immer mit aussterbenden traditionellen Fernseh-Assets arbeiten würden. So sollen sie bereits nach Bekanntgabe des Treffens der CEOs ein heftiges Tief an der Börse erlebt haben. (Quelle: Reuters)

Was heißt das für Fans der beiden Streaming-Dienste?

Bei einem potentiellen Zusammenschluss könnte unter anderem auch im Raum stehen, die Streaming-Dienste Paramount+ sowie discovery+ zu fusionieren. Dies könnte kostentechnisch interessant sein, da man so nicht mehr für beide Dienste Geld in die Hand nehmen muss. Zudem könnte dies dem Umstand entgegenwirken, dass Serien einfach aus dem Programm verschwinden und man gezwungen ist, sie über einen andere Streaming-Dienst zu schauen, den man vielleicht vorher noch abonnieren muss. Solch einen Fall gab es zum Beispiel bei der vierten Staffel von Star Trek: Discovery.

Zwar sollen noch Monate ins Land gehen, bis man sich über eine mögliche Zusammenarbeit einigen will, doch schon jetzt schlägt diese News in den Medien hohe Wellen. Besonders die Börse ist alles andere als begeistert von der Meldung. Die Idee, so Disney+ und Netflix mehr Konkurrenz machen zu wollen, ist nachvollziehbar, doch hoffentlich verkalkuliert man sich dabei nicht.

