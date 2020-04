Konkurrenz fürs iPad: Samsung plant zwei neue Spitzen-Tablets – mit einer Überraschung

Samsung nimmt das iPad ins Visier: Gleich zwei neue Tablets sind geplant, die der Konkurrenz von Apple das Wasser reichen sollen. Beim Display geht der Hersteller neue Wege, wie jetzt schon bekannt wurde – sie sollen besser und vor allem größer werden. Auch der Name der Tablets soll schon feststehen.

Galaxy Tab S20: Samsung plant zwei neue iPad-Konkurrenten

Nach dem Galaxy Tab S6 könnte bei Samsung Schluss sein mit den kleinen Nummern. Um die Tablet-Reihe in Einklang mit den Flaggschiff-Handys des Konzerns zu bringen, sollen die beiden geplanten Tablets der Reihe „Galaxy Tab S20“ heißen – eine echte Überraschung. Doch nicht nur bei der Bezeichnung gibt es einen Sprung nach vorne, sondern auch bei der Größe der Android-Tablets.

Informationen von SamMobile zufolge möchte Samsung zwei Tablets auf den Markt bringen, bei denen die Diagonale der Displays bei 11 Zoll beziehungsweise 12,4 Zoll liegt. Damit läge die Größe der Tab-S20-Tablets sicher nicht ganz zufällig bei der des iPads. Apples Tablet kommt auf 11 Zoll beziehungsweise 12,9 Zoll. Das aktuelle Galaxy Tab S6 kommt auf 10,5 Zoll – größere Tablets mit Android als mobiles Betriebssystem bietet Samsung seit Jahren nicht mehr an.

Android 10 dürfte von Beginn an installiert sein. Wie es um die einzelnen Spezifikationen bestellt ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Bisher ist in den Datenbanken auch nur eine WLAN- und eine LTE-Variante aufgetaucht. Dennoch könnte der Hersteller auch an einem 5G-Modell arbeiten. Immerhin stehen die Farben bereits fest: Die Tablets der Tab-S20-Reihe sollen in Grau, Blau und Braun zu haben sein, mitsamt farblich passenden Keyboard-Covern.

Galaxy Tab S20: Endlich mit Schnelllademodus?

Während sich das aktuelle Samsung Galaxy Tab S6 ganz bestimmt sehen lassen kann, hatten sich viele Fans einen Schnelllademodus für das Tablet gewünscht. Das Tab S6 schafft in diesem Bereich lediglich 15 Watt, um den Akku mit einer Leistung von 7.040 mAh wieder voll zu bekommen. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Samsung seine neuen Tablets mit schnellerem Fast-Charging auf den Markt bringt.

Wann Samsung die Tab-S20-Reihe offiziell vorstellen wird, ist noch nicht bekannt. „Später in diesem Jahr“ sollen die iPad-Konkurrenten starten, heißt es. Zu den Preisen wurden noch keine Angaben gemacht.