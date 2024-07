Koop-Knaller im Angebot: Kult-Bundle für die PS4 und PS5 um 60 Prozent reduziert

Koop-Fans sollten sich dieses Angebot nicht entgehen lassen: Im PlayStation-Store ist das Spiele-Bundle Overcooked: All You Can Eat aktuell um satte 60 Prozent im Preis reduziert – damit bekommt ihr ein Gourmet-Gaming-Menü zum Sparpreis aufgetischt.

Für Fans von Couch-Koop-Spielen führt kein Weg an Overcooked vorbei – die chaotischen Koch-Games stellen Beziehungen schon seit 2016 auf eine turbulente Probe. Nun könnt ihr euch das Komplettpaket Overcooked: All You Can Eat mit einem schmackhaften 60-Prozent-Rabatt im PlayStation-Store sichern.

Overcooked: All You Can Eat für PS4 & PS5 reduziert

In Overcooked müsst ihr zusammen mit bis zu 3 Freunden eine chaotische Restaurantküche unter Kontrolle behalten – und die eingehenden Bestellungen so schnell es geht abarbeiten. Was zunächst simpel klingt, wird durch die skurrilen Level- und Küchen-Designs erheblich erschwert. Ihr braucht gutes Timing und eine noch bessere Kommunikation, um den kulinarischen Ansprüchen eurer Gäste Herr zu werden.

Schaut euch hier den Trailer zu Overcooked: All You Can Eat an:

Overcooked: All You Can Eat: Offizieller Trailer

Das All-You-Can-Eat-Paket beinhaltet alles, worauf Koch- und Koop-Fans Appetit haben – ihr bekommt als Hauptmahlzeit die beiden Vollversionen von Overcooked und Overcooked 2 serviert und als Dessert alle verfügbaren DLCs. Um das ganze Gourmet-Menü abzurunden, wurde die Grafik aufgehübscht und neue Modi sowie ein Online-Multiplayer hinzugefügt.

Im PlayStation-Store könnt ihr euch Overcooked: All You Can Eat jetzt noch bis zum 1. August 2024 für nur 15,99 Euro statt 39,99 Euro holen (im PlayStation-Store ansehen).

Sommerangebote im PlayStation-Store

Die Sommerangebote im PlayStation-Store haben neben dem Koop-Kult-Hit Overcooked noch jede Menge andere interessante Rabatte auf Lager. Open-World-Fans bekommen mit Hogwarts Legacy und Mafia: Definitive Edition einiges geboten, während Freunde von spannender Survival-Action mit Pacific Drive im wahrsten Sinne des Wortes gut fahren.

