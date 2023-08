Bei besonders teuren In-Ear-Kopfhörern ganz ohne Kabel („True Wireless“) denken viele Menschen an das Original, die AirPods (Pro) von Apple. Dabei gibt's zahlreiche Modelle, für die noch höhere Preise fällig werden. Nun mischt auch ein deutscher Traditionshersteller in der Luxusklasse mit – zu erkennen am sternförmigen weißen Logo.

Montblanc bringt In-Ear-Kopfhörer MTB 03 auf den Markt

Die Preisspanne bei Kugelschreibern ist geradezu erstaunlich: Ein einfaches Modell kostet im 10er-Pack rund 2 Euro. Am anderen Ende der Skala sind handgefertigte Kunstwerke wie das „Montblanc Meisterstück Classique“ zu finden, für das rund 430 Euro fällig werden – pro Stück versteht sich. Mit einem solch luxuriösen Stift werden wahrscheinlich die wenigsten Menschen jemals Kontakt haben. Sowas liegt allenfalls beim örtlichen Bürgermeister in der Schublade und wird für besondere Anlässe zum Unterzeichnen herausgeholt.

MTB 03: Ein AirPods-Konkurrent von einem deutschen Hersteller für edle Schreibgeräte (Bildquelle: Montblanc)

Nun, von ebendiesem Hersteller kommt jetzt ein In-Ear-Kopfhörer auf den Markt: Der „Montblanc MTB 03“ für 390 Euro. Die technischen Daten sind ordentlich – bieten aber zugleich nichts, was man nicht schon woanders gesehen hätte: Bluetooth 5.2 mit Multipoint, Active Noise Cancelling, Wireless Charging, bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit pro Ladung, Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz, wassergeschützt (IPX4), Unterstützung von SBC, AAC und adaptive aptX (Quelle: Montblanc).

MTB 03: Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) blendet Umgebungslärm aus (Bildquelle: Montblanc)

Womit sich der Montblanc MTB 03 von den zahlreichen Konkurrenten absetzen kann, ist der Kopf hinter der Klangabstimmung. Hier wurde der renommierte Kopfhörerentwickler Axel Grell verpflichtet, der ehemals bei Sennheiser tätig war. Montblanc beschreibt die Klangsignatur als „satt und authentisch mit hochauflösender Transparenz“.

Was bedeutet das Stern-Logo von Montblanc?

Ein weiteres „Alleinstellungsmerkmal“ ist freilich auch das weiße Logo, das gut sichtbar an beiden Gehäusen zu sehen ist – und zumindest Kennern ein ehrfürchtiges Nicken abgewinnen könnte. Übrigens: Was auf den ersten Blick aussieht, wie ein Stern, ist in Wirklichkeit der stilisierte Gipfel des Mont Blanc (höchster Berg der Alpen, ca. 4808 Meter) mit seinen sechs Tälern (Quelle: Handelsblatt).

Meisterstück Platinum-Coated Füllfederhalter, zu haben für rund 650 Euro (Bildquelle: Montblanc)

Wer also ein paar Euro übrig hat und sich mal etwas Besonderes abseits von Apple, Beats, Sony und Bose gönnen möchte, kann sich den Montblanc MTB 03 auf die Wunschliste setzen. Definitiv ein Kopfhörer, den man nicht an jeder Ecke sehen wird und der gleichzeitig ein Fashion-Statement für Insider mit sich bringt – und das sogar recht subtil, wenn man es etwa mit dem glitzernden Bluetooth-Lautsprecher-Ufo von Louis Vuitton vergleicht.

