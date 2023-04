Im MCU geben sich seit Jahren viele der größten Hollywood-Stars die Klinke in die Hand. Einige Schauspieler fehlen dem Marvel-Universum allerdings noch – aber Breaking-Bad-Star Bob Odenkirk zerschlägt jetzt die Hoffnungen auf einen Auftritt.

Breaking Bad Facts

Mit seiner Rolle als umtriebiger Anwalt Saul Goodman hat sich Bob Odenkirk in den gefeierten Serien Breaking Bad und Better Call Saul unsterblich gemacht. Spätestens seitdem kann sich der beliebte Schauspieler seine Projekte wohl mit Bedacht aussuchen – und nun hat er klargemacht, dass er auf einen Auftritt im Marvel-Universum keinen großen Wert legt.

MCU: Bob Odenkirk plant nicht mit Marvel-Auftritt

In einem Interview mit der britischen Zeitung The Independent hat Odenkirk ohne Bedauern bekannt gegeben, dass er sich selbst nicht im MCU sehe. Er eigne er sich eher für bodenständigere und realere Charaktere, die sich anfühlen, als könnten sie in der echten Welt nebenan wohnen. Auch dass Odenkirk mit dem Blockbuster Nobody bereits Erfahrung im Action-Genre gesammelt hat, verleitet den 60-Jährigen nicht zum Umdenken. Er sei einfach nicht für das MCU gebaut, ein Sequel zu dem John-Wick-ähnlichen Film sei dafür allerdings bereits in Planung. (Quelle: The Independent)

Schaut euch hier den Trailer zu Nobody an:

Nobody - Super Bowl Trailer Englisch

Marvel mit Problemen an den Kinokassen

Die Star-Besetzung ist für das MCU traditionell kein Problem – dafür schlägt es sich derzeit mit anderen gravierenden Schwierigkeiten herum, denn die Reaktionen von Fans und Kritikern auf die jüngsten Filme und Serien waren alles andere als begeistert. Mit Enttäuschungen wie Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness und The Eternals hat die Marvel-Content-Maschine in den letzten Jahren mehrfach daneben gegriffen und der Hype konnte nach dem Ende der dritten MCU-Phase bisher nicht wieder entfacht werden.

Das MCU sucht somit bereits seit einiger Zeit nach seiner Form. Ganz gleich, ob das Superhelden-Universum zur alten Stärke zurückfindet oder nicht – Bob Odenkirk wird nicht Teil der Marvel-Zukunft werden.

Immerhin konnte der erste Trailer zur neuen Serie Secret Invasion die Community überzeugen:

