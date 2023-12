Korn 2024 live in Deutschland: Tickets im Vorverkauf & Termine

Korn gehören zu den wichtigsten Bands im modernen Metal. Die Nu-Metal-Koryphäen kommen 2024 nach Deutschland. Tickets für 2 neue Termine gibt es in Kürze im Vorverkauf.

In den letzten Tagen wurden immer wieder vereinzelt neue Tour-Termine von Korn 2024 bekanntgegeben. Nun wurden auch 2 Konzerte in Berlin und München angekündigt. Der Vorverkauf für diese beiden Termine startet für Telekom- und RTL+-Kunden am Dienstag, den 19.12.2023 um 10:00 Uhr. Ab 12:00 Uhr können dann alle bei Ticketmaster.de zuschlagen, ab Mittwoch, den 20.12.23 um 12:00 Uhr geht es in den allgemeinen Vorverkauf bei weiteren Stellen.

Korn: Tour 2024 – 2 neue Deutschland-Termine

Das sind die Termine für die neu angekündigten Korn-Konzerte 2024:

Donnerstag, 1. August 2024: Zitadelle, Berlin

Mittwoch, 14. August 2024: Zenith, München

Bereits am Wochenende angekündigt wurde zudem dieser Termin:

Montag, 19. August 2024: Kunstrasen, Bonn

Das sind die Termine und Anbieter für den Vorverkauf:

Bereits vor kurzem wurde zudem das Konzert beim „Kunstrasen“ in Bonn angekündigt. Die Karten für dieses Open-Air sind bereits erhältlich, zum Beispiel bei Eventim. Mit im Gepäck haben Jonathan Davis und Co. die Band „Spiritbox“ als Support-Act.

Korn 2024: Tickets im Vorverkauf

Anders als üblich kommen die Ankündigungen für die Korn-Konzerte 2024 nur kleckerweise heraus. Es ist also möglich, dass neben den 3 bekannten Auftritten noch weitere Termine angekündigt werden. 2024 geht Korn in seinen 30. Band-Geburtstag. Das aktuelle Album „Requiem“ wurde 2022 veröffentlicht. Neben Songs daraus wird es bei den Konzerten sicherlich auch die großen Hits aus der Band-Geschichte geben, darunter „Freak On A Leash“, „Falling Away From Me“, „Twist“ oder „Blind“. Möglich ist auch, dass komplett neue Lieder gespielt werden schließlich machte Gitarrist Brian „Head“ Welch in einem Podcast Andeutungen zu neuen Songs und einem neuen Korn-Album 2024 (Quelle: Blabbermouth).

Ab Dienstag können Fans bei den Tickets für die Korn-Konzerte 2024 in Berlin und München zuschlagen. Auch Slipknot kommen 2024 nach Deutschland. Zu den Tickets.

