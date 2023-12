Kostenlos anspielen: Werft einen ersten Blick auf Tekken 8

Bisher war das Erlebnis mit Tekken 8 auf geschlossene Betatests beschränkt. Nun soll aber auch die breite Masse Zugriff erhalten, weswegen Bandai Namco eine Demo angekündigt hat.

Tekken 7 Facts

Tekken 8: Testet das Spiel dank kostenloser Demo

Videospiele sind teuer geworden, da lohnt es sich, vorher schon einmal reinzuschnuppern. Diese Gelegenheit bekommt ihr bei Tekken 8 in Form einer Demo für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Während bei PlayStation-Spielern bereits ab dem 14. Dezember die Fäuste fliegen können, müssen sich PC- und Xbox-Spieler allerdings bis zum 21. Dezember gedulden.

In der Demo enthalten sind Story-Modi wie „Story“ und „Arcade Quest“ sowie Kampf-Modi wie „Super Ghost Battle“ und „Versus“, wobei sich die Inhalte laut Bandai Namco teilweise von der Vollversion unterscheiden. Das Online-Spiel steht nicht zur Verfügung. Auch auf einige Charaktere müsst ihr verzichten. Die Auswahl ist auf die vier Charaktere Jin, Kazuya, Paul und Nina beschränkt.

Möchtet ihr das Spiel testen, müsst ihr mit einer Dateigröße von 28 GB rechnen, bei der Vollversion benötigt ihr allerdings rund 100 GB freien Speicherplatz. Bandai Namco betont auf der offiziellen Webseite, dass eure Speicherdaten nicht in die Vollversion übertragen werden können (Quelle: Bandai Namco).

Macht euch einen ersten Eindruck vom kommenden Spiel:

TEKKEN 8

Wann erscheint das Spiel?

Tekken 8 setzt die Saga der Mishima-Familie fort und bietet laut Entwickler 32 neu gestaltete Kämpfer und die „Heat“-Fähigkeit, außerdem sei das Spiel speziell für die neuen Hardware-Generationen entwickelt, um für ein aufregendes Spielerlebnis zu sorgen (Quelle: Bandai Namco).

Ob es so ist, erfahrt ihr in ein paar Wochen. Tekken 8 soll am 26. Januar 2024 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S und kann bereits vorbestellt werden.

Es erscheinen mehrere Edition zu Tekken 8, unter anderem die Launch-Version:

Tekken 8 Launch Edition - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.12.2023 14:26 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.