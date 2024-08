Kostenlos auf der PS5: Open-World-RPG lockt mit toller Überraschung

Schöne Überraschung für PS5-Besitzer: Auf der Konsole lockt ein hochgelobtes Open-World-RPG mit einer Demo, die ihr einfach so ausprobieren könnt.

Rise of the Ronin: Kostenlose PS5-Demo online

Es sollte für jedes Spiel eine kostenlose Demo geben – ganz besonders für jene, die zum Vollpreis bis zu 80 Euro kosten. Immerhin will niemand so viel Geld ausgeben und dann enttäuscht werden. Das PS5-exklusive Rollenspiel Rise of the Ronin macht es nun vor: Ihr könnt ab jetzt eine (beinahe) kostenlose Demo herunterladen und in die Schuhe eines unerschrockenen Samurais schlüpfen.

Warum fast kostenlos? Eigentlich ist die Demo für Rise of the Ronin kostenlos. Sony hat jedoch festgelegt, dass Demos von Spielen, die ab 16 oder 18 Jahren freigegeben sind, einen Kleinstbetrag kosten müssen. Dies dient wohl der Altersverifikation. Ihr bezahlt also tatsächlich doch 25 Cent für die Demo.

Seht euch den Trailer zu Rise of the Ronin an:

Rise of the Ronin: Pre-Order-Trailer | PS5

Rise of the Ronin: 8,9/10-Wertung auf Metacritic

Zwar ist Rise of the Ronin (im PS-Store ansehen) kein zweites Ghost of Tsushima, aber dafür hat es seine ganz eigenen Stärken. Hinter dem Open-World-RPG steht die Spieleschmiede Team Ninja, welche auch Fan-Lieblinge wie die Nioh-Serie entwickelt hat. In Rise of the Ronin erstellt ihr euren eigenen Charakter und schreibt auch eure eigene Geschichte – abhängig von den Entscheidungen, die ihr trefft.

Die offene Welt im Spiel orientiert sich an Japan im Jahr 1863. Das Land versinkt in Krieg, Krankheit und Chaos, während ihr einen Helden übernehmt, der das Blatt wenden kann. Meistert epische, schwierige Kämpfe, erkundet eine lebendige Open World und wählt, wer eure Verbündeten und wer eure Feinde sein sollen.

Team Ninja ist besonders bekannt für den erhöhten Schwierigkeitsgrad der eigenen Spiele und die Souls-artigen Kämpfe, bei denen ihr geschickt vorgehen müsst statt blind draufloszuschlagen. Fans von Nioh- oder anderen Spielen aus dem Soulslike-Genre sollten mindestens einen Blick in die Demo werfen.

Auf Metacritic kann sich das Spiel auch sehen lassen: Hier bekommt es eine Wertung von 76 Prozent sowie 8,9/10 bei den Spieler-Kritiken. Rise of the Ronin ist am 22. März 2024 für die PS5 erschienen und kostet momentan 79,99 Euro.

